繼續搭載 AMG 招牌 V8 引擎 全新第二代 Mercedes-AMG GT 正式登場

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全新第二代 Mercedes-AMG GT 正式登場。全新第二代大改款 Mercedes-AMG GT 雖然與前一代車型造型相當，維持長車頭、短後短懸的招牌設計，但整體車身已經換上輕量化的複合鋁合金車身與主動式空力套件，搭配更寬大、低扁的車身，完整詮釋雙門 GT 跑車的性能韻味。
在車頭部分可以看到 AMG 家族式直瀑式水箱罩面積更張狂，兩側的水滴造型 Digital Light 頭燈採用燻黑設計，內部則以 3 顆 LED日行燈點綴營造出侵略的氣息。相較於上一代車型，全新AMG GT跑車尺寸全面提升，長寬高分別為 4,728mm x 1,984mm x 1,354mm，尤其是前後葉子板更顯飽滿，營造出更加肌肉的動感姿態。而車側亦可以看到在 AMG 經典的通風口設計，同時車門把手也與時俱進換上隱藏式的設計。來到車尾，其尾門上方加入主動式可調式尾翼，下方在空氣分流器和梯形雙出尾管的點綴下充滿戰鬥氣息。扁平化的貫穿式立體尾燈同樣透過 3 顆光源與燻黑樣式來與車頭相呼應。
進入座艙，第二代 AMG GT以全新座艙概念和駕駛導向為設計理念，中控台加入全數位化儀表板以及直立 11.9 吋第二代 MBUX 多媒體系統，內建許多 AMG 車型專有的資訊，包含橫向 G 值和車輪即時扭矩分配、AMG TRACK PACE 等功能都可以在螢幕當中一覽無遺。
動力表現上，第二代 AMG GT 依舊搭載 4.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎，搭配 AMG SPEEDSHIFT MCT 9 速變速箱和完全可變AMG高性能四輪驅動系統 (4MATIC+)，AMG GT 63車型最大馬力達 585 匹，峰值扭力為 800牛頓米，0-100km/h 加速最快僅 3.2 秒，極速可達 315km/h；AMG GT 55最大輸出則為 476 匹，峰值扭力為 700牛頓米，0-100km /h加速為 3.9 秒，極速可達 295km/h。另外第二代 AMG GT 也配備後輪主動轉向系統 (雙向各2.5度) 和電控後差速鎖定，能夠在彎道有著更優異的操駕極限。