預計 2028 年量產 Lamborghini Lanzador 純電 2+2 Crossover 登場

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Lamborghini 推出首款純電動概念車 Lanzador，預計 2028 年開始量產。身為品牌未來首款電動車，Lanzador 定位在一款具備 2+2 座椅佈局的跨界 GT 車型，有著較高的車身離地高度，但仍保有雙門跑車的結構。外型上依然可以看到 Lamborghini大量採用品牌慣用的幾何設計元素，細長的大燈組營造出相當犀利且侵略的氣息。接著來到車側，可以觀察出整體輪廓極其挑戰傳統跑車迷的認知，其葉子板依舊有相當強烈的肌肉感，但下方則是搭配黑色防刮材質來彰顯出跨界GT車型的運動特質。車身尺碼方面，其車長大約落在 5m 左右，而車寬則接近 2.1m 上下，車身高度則為 1.5m，但具體的細節還需要等待官方公佈。
進入車內，可以看到整體設計採用源自 Revuelto 的太空艙設計，但細節上更加簡潔前衛，僅保留必要的實體功能開關及按鍵。空間機能上尾門採用上掀式斜背設計，具有相當優異的存儲空間，而後座也具備傾倒功能可進一步擴張利用空間。
動力上官方僅透露 Lanzador配備全時四輪驅動系統，每組車輪均配備兩組電動馬達，後軸具備扭力分配系統，並且還加入最新開發的 Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) 駕駛動態控制系統，確保車輛的性能能穩定輸出。
Lamborghini 預計 2024 年底之前全車系電動化，但未來將更專注於碳中和目標邁進。