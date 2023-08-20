【油價公告】中油、台塑宣布明(21)日起國內汽油、柴油各調漲 0.1 元
7Car 小七車觀點
台灣中油台灣中油公司自明 (21) 日凌晨零時起汽油調漲 0.1 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 31.2 元、95 無鉛汽油每公升 32.7 元、98 無鉛汽油每公升 34.7 元、超級柴油每公升 28.8 元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收 1.0 元及 2.3 元。
台灣中油表示，本週國際油價下跌。浮動油價調整原則之調價指標 7D3B 週均價下跌 1.58 美元，新臺幣兌美元匯率貶值 0.176 元，國內油價依公式計算跌幅為 1.00%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲 1.1 元及 2.4 元，惟換算亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)汽、柴油稅前最低價較前週高，為維持價格低於前述國家，柴油吸收 1.3 元，吸收後 95 無鉛汽油超出 30 元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收 25% 調幅及第二階段吸收50%調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收 1.0 元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收 1.0 元及 2.3 元，國內汽、柴油實際每公升各調漲 0.1 元。
台塑石化
台塑石油表示，受到中國 7 月零售銷售和工業生產數據疲弱，以及美元持續走強等因素影響，促使本週國際油價下跌，惟考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自 2023 年 8 月 21 日(週一)凌晨 01:00 開始，調漲汽油批售價格 0.1 元/公升，柴油批售價格 0.1 元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。