Toyota Prius PHEV No.011 ---- 車內照明表現如何？

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Prius 前座的閱讀燈設於天蓬的前端接近前擋風玻璃與車內後視鏡處，除了可供兩側乘員自行啟閉，也可隨車門開啟而點亮，整體亮度適中，照射範圍也能涵蓋大部分前座區域。

Prius PHEV 前座的照明燈與控制介面設於天蓬前端接近前擋風玻璃與車內後視鏡處，可藉由觸控的方式來操作，雙前座可獨立開啟各自的閱讀燈，按下左二 DOOR 按鈕使綠燈熄滅後可關閉車門連動功能，按下右二按鈕則可一鍵同步開啟光源。

前座也配置淺藍色調的氛圍燈，帶來更精緻的質感，而腳部空間還具備白色的照明燈，營造更溫馨的座艙感受。

後座的閱讀燈設於天蓬後端，約莫落在後座乘客的頭部前方處，因此其照射出的光線足以照亮座艙後半，也符合後座乘客欲閱讀時所需的照明角度，整體照明表現相當良好。

後座天蓬中的閱讀燈可左右以按鍵獨立開啟，而這兩個閱讀燈也會隨當前座天蓬 DOOR 按鍵亮起綠燈時，在任何車門開啟時亮起。值得一提的是，後座閱讀燈的開關就不像前座採用觸控式設計，而是傳統的按鍵設計，需施加一定力量使按鍵壓下，才會做動。

Prius PHEV 的駕駛座遮陽板配置附保護蓋的化妝鏡，如欲使用，需將保護蓋滑動至右側，此時頂蓬中照明燈便會點亮，帶來足夠照亮臉部的光線。

Prius PHEV 的副駕駛座遮陽板內的化妝鏡與駕駛座同樣享來自頂蓬的獨立的照明，只要拉開鏡片保護蓋即可點亮，相當便利。

打開手套箱後，可發現其並未特別搭載照明功能，不過仍可透過閱讀燈來使內部獲得光源，而 #GLOVEBOX 的彩蛋也隱藏在內。