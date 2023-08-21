2024 年開始交車 Acura ZDX 純電跑旅正式亮相

慶祝創廠 95 周年 Pininfarina B95 限量 10 部登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Pininfarina 近日發表一款全新開發的純電動超跑 B95 Speedster ，該車首度在 2023 圓石灘車展登場，官方報價達到 480 萬美元，手工限量打造 10 台。

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為慶祝創廠 95 周年，Pininfarina 發表全球限量 10 台的全新電動廠篷跑車 B95。
此次推出的 Pininfarina B95其名稱的字母 B 代表著 Barchetta，數字 95 則意指 Pininfarina 即將在 2025 年迎來創立 95 週年，屆時 B95 也將正式量產並交給車主。從外觀方面來看，Pininfarina B95 擁有近年來 Pininfarina 慣用的家族化特徵，採用狹長的 LED 燈條，下方則整合了進氣壩的設計，大面積的設計亦可帶來優異的散熱效能。此外，位於車頭中央廠徽也具備發光設計。

Pininfarina B95前下擾流、側裙和車尾下方的空氣分流器均採用碳纖維材質，而標配地鍛造鋁圈採用前 20、後 21 吋的配置。

Pininfarina 首席執行長 Paolo Dellacha 表示，B95的設計靈感來自於近期登場的的電動休旅概念車 Pura Vision。基於 Pura 的設計理念，B95 以傳統賽車作為基礎加入了新世代主義元素，包括無前擋風玻璃，寬闊的輪拱及寬體套件，以及豪華的雙人座內裝佈局等。

B95 動力系統基於 Battista 升級而來，每顆車輪均搭載一具電動馬達，綜效輸出可達到 1,904 匹最大馬力 (1,400kW)，峰值扭力達到 2360 牛頓米，官方公部其 0-100km/h 加速可在 2 秒之內完成，極速可達 299km/h。電池系統部分則搭矮 T 形鋰錳鎳液冷式 120kWh電池組，透過 270kW 快充電量可在 25 分鐘內從 20% 充至 80%。且與 Battista 一樣，具有 5 種駕駛模式，包含 Calma、Pura、Energica、Furiosa和Carattere。

Pininfarina 將提供 B95 十位車主不設限制的訂製打造，讓車主擁有獨一無二的專屬座駕，同時原廠也提供定制頭盔，讓車主在公路或賽道上可更安全地發揮B95 的性能。

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