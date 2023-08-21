北美市場專屬 / 限量 7 台 新年式 Land Rover Range Rover SV Carmel Edition

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Land Rover 於本屆圓石灘車展上帶來限量 7 台的 Range Rover SV Carmel Edition。此次推出的 Range Rover SV Carmel Edition 專為北美市場所設計，靈感取自於美國加州卡梅爾海岸 (Carmel-by-the-Sea) 美麗的海岸風光，由 SV Bespoke 客製化部門操刀設計，車身採用獨有的白色車漆，其漆面的特點在於底層當中加入細膩、高反射性的白色細玻璃顆粒，能營造出閃閃發亮的效果。23 吋的多輻式鑽石切削鋁合金輪圈以深灰色作為主色，並以白色進行點綴。
內裝方面，Range Rover SV Carmel Edition 保留長軸車型獨立 4 座配置，標準配備 SV Signature Suite座艙套件，包括發光 SV Bespoke 踏板、Carmel Edition刺繡等。中控台飾板採用亮白色陶瓷，搭配浮雕質感花紋，營造出豪華舒適的車內氛圍。而後排同樣具有電動收折的餐桌 / 杯架、冰櫃以及刻有 SV 字樣的 Dartington 水晶香檳杯。
動力方面，Range Rover SV Carmel Edition 採用 4.4 升 P530 雙渦輪增壓 V8 汽油引擎並配上智慧型四輪驅動 (iAWD) 變速箱，可輸出 523hp 最大馬力以及 750Nm 的峰值扭力，在 4.6 秒內可達成 0-100km/h 加速。另外也配有氣壓避震、四輪轉向系統、48V 電子側傾控制系統以及 Terrain Response 2 系統。
第五代 Land Rover Range Rover 結合車壇技術於一身，原廠更宣稱開發初期申請了至少 125 項專利，涵蓋底盤技術到 PHEV 電池等領域，可說是品牌的傾力之作，展現旗艦車款的風範。據悉今年推出的 7 輛 Range Rover SV Carmel Edition 僅提供受邀的車主，而所得部分收益也將捐出蒙特利灣海洋保護區。