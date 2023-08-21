身價不凡 / 全車完全訂製打造 Rolls-Royce Droptail 登場

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Rolls Royce 宣布推出全新訂製車款 Droptail，未來將提供 4 款不同風格的車型，每部報價據傳約 2,500 萬美元起。此次登場的 La Rose Noire Droptail 全車展現了 Rolls Royce 有史以來最為複雜的手工藝，由 1,603 塊獨立手工成型的木片精心構圖，歷時近兩年才能完美呈現；全新外觀烤漆歷經 150 次研發，相當奪目的紅色車漆被命名為“真愛”，表達了車主希望寄託於此的浪漫情懷。
Droptail 的車頭設計相當前衛，原廠設計師對品牌家族化的帕德嫩神廟水箱罩以及雙 R 的設計重新設計，水箱罩的格柵採取折線設計，兩側向上部微彎折的型面巧妙地創造出陰影，透過陰影連接左右前大燈創造出貫穿式的視覺效果，平直的線條則與兩端的日行車燈有如眉線般的效果。
來到車身側面，Droptail 擁有獨具特色的車身比例，其車長為 5.3 米、寬 2 米。低趴的車身姿態也維持寬敞而舒適的車內空間。車身線條從前輪拱處開始逐漸下降，將視線引向車尾和個性鮮明的“帆形斗篷”結構，這項結構強化了身為雙人跑車的身份特徵。而位於座艙中間的車尾甲板兼具空氣力學效用，當車輛高速行駛時，能產生足夠的下壓力提升車身穩定性。
另外車主還特別要求除了門把、歡慶女神和Rolls Royce “雙R”徽飾之外，其餘任何東西都不能影響其表面的整體性。為了滿足這一要求，原廠工程師研發出了一種特製門把手，其中包含一個隱藏式上鎖裝置和一個隱蔽的方向燈。
Droptail 的車尾設計靈感取自於帆船，寬大水平的設計源自於 30 年代的競速帆船比賽。垂直尾燈略微傾斜，車尾下半部的空氣分流器以半透明烤漆處理，突顯內部的碳纖維材質，並整合雙出排氣尾管提升不凡的性能實力。
Droptail 採用可拆卸的硬頂設計，其可拆卸車頂由碳纖維材質製成，中央更具備變色玻璃，透過車內的按鍵可控制車內的進光量。
座艙內的鋪陳相當整潔，兩張座椅分別選用深紅色的“神秘”皮革和淺紅色的“真愛”皮革，中控台上還鑲嵌一枚由車主特別定制的 AP鐘錶，該錶不僅可以安置於愛車當中，同時也可以直接拆卸，讓車主下車後可直接佩戴。兩張座椅中間的中船設計採用懸浮式設計，輕按下按鈕，手枕便可前後滑動，在需要時可操控多媒體系統的旋鈕，不需使用時還可將其從視線中遮蔽。
動力上，Droptail 同樣搭載 6.75 升 V12 雙渦輪增壓引擎，經過重新調校之後可輸出 593 匹最大馬力，比起其他同樣動力的車型還要多出 30匹馬力，而最大扭力則升至 840 牛頓米。