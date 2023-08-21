Toyota Prius PHEV No.011 ---- 車內照明表現如何？

Peugeot e-2008 No.009 ---- 尾廂機能性如何呢？

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Peugeot e-2008 加入本站長期測試車輛陣容後，主要作為小七哥日常代步，並且多次肩負了動態畫面拍攝工作或活動採訪等公務用途，而其行李廂空間的表現是如何呢？

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Peugeot e-2008 No.009 ---- 尾廂機能性如何呢？
Peugeot e-2008 No.009 ---- 尾廂機能性如何呢？
Peugeot e-2008 的行李廂空間，經本站實際測量後，得出在第二排座椅後的縱向深度為 75 公分，內部橫向寬度最寬處達 101 公分，內部高度為 78 公分，而門檻的距地高則為 71 公分。

Peugeot e-2008 No.009 ---- 尾廂機能性如何呢？
Peugeot e-2008 No.009 ---- 尾廂機能性如何呢？
內部機能方面，Peugeot e-2008 的行李廂右側設有傳統燈泡的照明燈，並附有可折疊的隱私遮板，兩側配置小型收納空間，後座椅背可透過 6/4 分離傾倒，達到 405 ～ 1,467L 的行李廂容積，與汽油版本相同，實際感受內部空間不算寬裕，好在其優異的平整度扳回一城，底板亦具備上下兩段高度可調。而在隔板下方，內建的保麗龍格除了擺放補胎劑等緊急用品之外，空格之處亦能擺放自身的工具，整體而言具有巧思，也算是實用。除了未有電動尾門以外，快速傾倒、12V 電源也均未出現。

Peugeot e-2008 No.009 ---- 尾廂機能性如何呢？
Peugeot e-2008 No.009 ---- 尾廂機能性如何呢？
尾廂採用電磁閥開啟方式，採用較直覺的開啟方式，也少了開關的成本。
Peugeot e-2008 No.009 ---- 尾廂機能性如何呢？
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行李廂右側設有傳統燈泡的照明燈。
Peugeot e-2008 No.009 ---- 尾廂機能性如何呢？
Peugeot e-2008 No.009 ---- 尾廂機能性如何呢？
兩側配置小型收納空間。
Peugeot e-2008 No.009 ---- 尾廂機能性如何呢？
Peugeot e-2008 No.009 ---- 尾廂機能性如何呢？
尾們內部可發現放置三角架。
Peugeot e-2008 No.009 ---- 尾廂機能性如何呢？
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尾門內緣設有凹槽，方便使用者在關門時能夠更加省力。
Peugeot e-2008 No.009 ---- 尾廂機能性如何呢？
Peugeot e-2008 No.009 ---- 尾廂機能性如何呢？
後座椅背可透過 6/4 分離傾倒，達到 405 ～ 1,467L 的行李廂容積。
Peugeot e-2008 No.009 ---- 尾廂機能性如何呢？
Peugeot e-2008 No.009 ---- 尾廂機能性如何呢？
底板具備上下兩段高度可調。
在隔板下方，內建的保麗龍格除了擺放補胎劑等緊急用品之外，空格之處亦能擺放自身的工具，整體而言具有巧思，也算是實用。
本週使用情形方面，Peugeot e-2008 主要由小七哥駕駛，作為日常通勤代步、公務往返與載家人等用途，行駛路段以台北市區內為主，相關心得將於日後持續彙報。

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