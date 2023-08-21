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無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 本次前往中國大陸深圳進行東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 試駕，官方建議售價為人民幣 13.89 萬元～ 17.49 萬元起。

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無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 東風日產軒逸 Nissan Sylphy 採用最新的 V-Motion 家族設計語言。

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無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 頭燈造型更新並導入序列式前 LED 方向燈。

無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 左右兩側具有類似氣簾的造型，凸顯運動氛圍。

無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 車身尺碼方面，軒逸長寬高分別為 4,652mm x 1,815mm x 1,450mm，軸距為 2,712mm。

無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 高階車型標配有一觸式電動天窗。

無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 車側足踏 17 吋峰紋切削式鋁合金輪圈，前門下方具備 e-Power 徽飾。

無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 車尾沒有明顯變革。

超混電驅軒逸獨有的冰岩藍 / 曜石黑雙拼色和藍黑內飾相互呼應，透出時尚潮流的氣息。

無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 配置 D 型多功能方向盤，左方控制音樂項目、右方則為行車輔助、電話等功能鍵，轉向輔助力道輕盈，掌控方向自如。

無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 7 吋液晶顯示幕搭配雙環儀表，顯示輔助駕駛、車輛狀態等資訊。

無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 12.3 吋 Retina 電動觸控中央螢幕，畫質清晰且操作流暢。

前座駕駛、乘客空調溫度風量可獨立調整。

無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 配置雙 Type-C USB 插口、12V 電源及手機無線充電盤。

無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 電子排檔桿上方設有 EV 純電模式、e-Pedal 油門煞車整合控制系統控制鍵，下方則為 EPKB 電子駐剎車系統附 Auto Hold，右方則有兩個實用的杯架。

無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 3D Multi-Layer人體工學座椅獨特形狀與專利結構可提供駕駛從背部到肩部的持續支撐，減少疲勞，提供尊寵舒適的乘坐感受。並配備雙前座具 6 向電動調整功能 (附可調式腰部疲勞緩解裝置)。

人體舒壓設計同樣在後座上呈現，同時受惠於軸距，後座空間相較於對手毫不遜色，且椅面腿部支撐性相當優秀，甚至比起前座更加優異。

無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 後座冷氣出風口為全車系標配，下方還有 Type-C 充電口。

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無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 e-POWER 車型搭載排氣量 1,192cc 的 HR12 直列 3 缸汽油引擎搭配電動馬達。

無憂享電驅樂趣 東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕 引擎作為發電機之用，至於馬達則可輸出約 100kW 最大功率，峰值扭力達到 300Nm，最高極速可達 165km/h，平均油耗 (L/100km) 為 4.13 km/L。