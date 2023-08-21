無憂享電驅樂趣　東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 海外試駕

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本次前往中國大陸深圳進行東風日產 軒逸 超混電驅 (Nissan Sylphy e-POWER) 試駕，官方建議售價為人民幣 13.89 萬元～ 17.49 萬元起。東風日產軒逸 Nissan Sylphy 共推出 8 款車型，其中，軒逸 (汽油) 共推出3款車型，官方建議售價為人民幣 11.90 萬元～13.39 萬元起；超混電驅軒逸 (e-POWER) 共推出 5 款車型，官方建議售價為人民幣 13.89 萬元～ 17.49 萬元起，以多元動力選擇、豐富配置、廣價格區間，全面滿足中國大陸家庭用戶的所有需求。
新在哪裡？
外觀：
●V-Motion 2.0 設計語彙、全新廠徽。
●頭燈造型更新並導入序列式前 LED 方向燈。
●車側足踏 17 吋峰紋切削式鋁合金輪圈，前門下方具備 e-Power 徽飾。
●換上 LED 導光條式尾燈。
●後保桿下方線條重新設計，增加鍍鉻飾條。
內裝配備：
●12.3 吋 Retina 電動觸控中央螢幕。
●Nissan Connect 2.0 (語音控制、遠端監測、線上服務)。
●3D Multi-Layer 人體工學座椅。
●冰巖藍曜石黑 / 天際紅曜石黑兩款座艙配色，也配置藍色氣氛燈。
●電子排檔、8 支揚聲器 Bose 音響、15W 手機無線充電、接近 / 遠離自動解鎖 / 上鎖。
安全科技：
●增強版 ProPILOT (Level 2)、0-144km/h 間跟車，最長可停近 3 秒。
●VSP 行人提示系統。
動力：
●第二代 e-POWER 系統。
●ECO DRIVE 節能駕駛助手。
●e-Pedal 單踏板模式。
外觀方面，東風日產軒逸 Nissan Sylphy e-POWER 採用最新的 V-Motion 家族設計語言，水箱護罩在保留家族化的 V 字輪廓，亦在內部加入星陣式造型，廠徽也換上最新的設計，透鏡式 LED 前大燈和流水式 LED 前轉向燈組合，車側方面亦有 e-POWER 的字樣來提升辨識度。車身尺碼方面，軒逸長寬高分別為 4,652mm x 1,815mm x 1,450mm，軸距為 2,712mm。
東風日產軒逸 Nissan Sylphy 採用最新的 V-Motion 家族設計語言。
水箱護罩在保留家族化的 V 字輪廓，e-POWER 車型亦在內部加入星陣式造型，廠徽也換上最新的設計並具有發光功能。
頭燈造型更新並導入序列式前 LED 方向燈。
左右兩側具有類似氣簾的造型，凸顯運動氛圍。
車身尺碼方面，軒逸長寬高分別為 4,652mm x 1,815mm x 1,450mm，軸距為 2,712mm。
高階車型標配有一觸式電動天窗。
車側足踏 17 吋峰紋切削式鋁合金輪圈，前門下方具備 e-Power 徽飾。
車尾沒有明顯變革。內裝方面，東風日產軒逸 Nissan Sylphy e-POWER 搭載 7 吋液晶儀表和 12.3 吋高清觸控螢幕，配合 Nissan Connect 超智聯 2.0 系統，使得座艙更具科技感。另外，極具運動感的三砲筒空調出風口得以回歸，配合 D 型多功能方向盤、滑鼠式電子換擋、Multi-Layer人體工學座椅、無線手機充電、BOSE 高級環繞音響系統、環抱式氛圍燈等配備；提供獨有冰岩藍 / 曜石黑雙拼色和藍黑內飾相互呼應，透出時尚潮流的氣息，營造新一代智能座艙。
安全輔助方面，搭載符合 Level 2 的增強版 ProPILOT 2.0 超智駕技術汽車駕駛智能輔助系統，支持一鍵啟動，全速段智能巡航、智能跟車、車道保持、全速車輛識別、平順制動、下坡速度調整等，更帶來出色的安全體驗。全新升級的 NISSAN i-SAFETY 智能主動安全系統，包括 IFCW 超視距碰撞預警系統、EAPM 油門誤踩糾正、IEB 預碰撞智能剎車等多項主動安全科技，覆蓋所有行駛場景，全方位守護安全。
超混電驅軒逸獨有的冰岩藍 / 曜石黑雙拼色和藍黑內飾相互呼應，透出時尚潮流的氣息。
配置 D 型多功能方向盤，左方控制音樂項目、右方則為行車輔助、電話等功能鍵，轉向輔助力道輕盈，掌控方向自如。
7 吋液晶顯示幕搭配雙環儀表，顯示輔助駕駛、車輛狀態等資訊。
12.3 吋 Retina 電動觸控中央螢幕，畫質清晰且操作流暢。
前座駕駛、乘客空調溫度風量可獨立調整。
配置雙 Type-C USB 插口、12V 電源及手機無線充電盤。
電子排檔桿上方設有 EV 純電模式、e-Pedal 油門煞車整合控制系統控制鍵，下方則為 EPKB 電子駐剎車系統附 Auto Hold，右方則有兩個實用的杯架。
3D Multi-Layer人體工學座椅獨特形狀與專利結構可提供駕駛從背部到肩部的持續支撐，減少疲勞，提供尊寵舒適的乘坐感受。並配備雙前座具 6 向電動調整功能 (附可調式腰部疲勞緩解裝置)。
人體舒壓設計同樣在後座上呈現，同時受惠於軸距，後座空間相較於對手毫不遜色，且椅面腿部支撐性相當優秀，甚至比起前座更加優異。
後座冷氣出風口為全車系標配，下方還有 Type-C 充電口。動力表現上，東風日產軒逸 Nissan Sylphy 擁有 1.6 升引擎與 e-POWER 兩款動力選項，前者為代號 HR16 1.6升引擎，最大馬力可發揮 139 匹，而 e-POWER 車型則為排氣量 1,192cc 的 HR12 直列 3 缸汽油引擎搭配電動馬達，其中引擎作為發電機之用，至於馬達則可輸出約 100kW 最大功率，峰值扭力達到 300Nm，最高極速可達 165km/h，平均油耗 (L/100km) 為 4.13 km/L。
e-POWER 車型搭載排氣量 1,192cc 的 HR12 直列 3 缸汽油引擎搭配電動馬達。
引擎作為發電機之用，至於馬達則可輸出約 100kW 最大功率，峰值扭力達到 300Nm，最高極速可達 165km/h，平均油耗 (L/100km) 為 4.13 km/L。開著東風日產軒逸 Nissan Sylphy 上路，由於內燃機僅作為發電裝置，電量過低時才會開始作動，動力輸出的工作完全由前軸的電動馬達來負責，故感受上與市面上的純電車型非常相近，出力比起傳統油車較為強烈，加速性較為直接且線性。市區及高速引擎啟動充電時，引擎聲音雖然可察覺，但整體來說相當輕微，駕駛者和乘客幾乎無法感受到。
東風日產軒逸 Nissan Sylphy 能在中國大陸市場抓住廣大的消費者，不外乎就是有相當完備的配備編成，在安全配備大升級、亮眼外型的搭配下，再加上原有的大空間、省油，品質穩定的特點，還有六十幾年的歷史傳承及品牌形象，種種因素造就了一股熱潮。國內方面，雖然裕隆日產導入 Sentra e-POWER 的機率不會很大，但消費者依然可以期待未來小改款所帶來的全新質感及配備；而 Kicks e-POWER 車型則確定即將導入，相信能帶來新一波購車潮。