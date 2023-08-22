Bentayga Extended Wheelbase Mulliner接班Bentley品牌旗艦地位

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Bentayga Extended Wheelbase Mulliner外觀依然展現英式頂級豪車的雍容華貴，融入Mulliner特色設計，車頭印入眼簾的是雙菱格水箱護罩與下氣壩格柵，搭配22吋灰色或拋光輪圈，後視鏡飾蓋則是採車身同色與緞銀雙色設計。
若是選擇Mulliner Blackline車型，所有外觀鍍鉻飾件與後視鏡飾蓋都會採鏡面亮面處裡，輪圈也會改為深色樣式。而當開啟車門時，也會在地面上映出迎賓燈光。
開啟Bentayga Extended Wheelbase Mulliner車門時，可見到Mulliner3D自發光迎賓門檻與厚實的地毯，Mulliner設計團隊共提供8種主題之三色相搭的座艙配色，若買家想自我搭配，透過Mulliner Bespoke服務，任意選擇三種顏色，可產生近4,000種搭配組合。
而在車內飾板部分，採用大面積木質飾板，並都經過拋光處理，在手套箱上原嵌有銀色Mulliner字樣與Bentayga 輪廓銘牌，在車門飾板中後部位則有Bentley〝B”字樣，中控台也可選擇鋁合金3D鑽石紋路樣式，提供不同的視覺感受。
Bentayga Extended Wheelbase Mulliner在Bentayga Extended Wheelbase基礎上，提供同級對手更優渥的座艙空間與豪奢感，Bentayga Extended Wheelbase Mulliner由至外都由Mulliner精心雕琢，後座配有號稱世界是最先進的座椅系統，舒適度有如飛機頭等艙，座椅與車門內飾板上都以經典地菱格紋皮革包覆。而座椅上複雜地菱格紋，是以對比縫線縫製，並在每張座椅上都繡有 Mulliner字樣。而每位車主都可以擁有一組與車內配色相同的Mulliner展示鑰匙盒和鑰匙包。
Bentayga Extended Wheelbase Mulliner車內還導入了具永續性的橄欖棕皮革，鞣劑源自橄欖壓榨過程中提取的廢水，不含有害金屬、礦物質和醛類。該技術比傳統的鞣製工藝需要更少的水，Bentley是第一家使用該技術的車廠。車內可選之威爾頓深絨地毯，採用 100% 純羊毛製成，有著接近天鵝絨的柔軟，且採用絞紗染色的方法上色，可以更好地控制染料的質量，確保依據車主所需改進配色。在製造過程中皆未使用漂白劑。 座艙底層地毯現在由 100% 再生尼龍製成，提供與之前使用 100% 原生尼龍材料的舊地毯相同的舒適度和觸感。
全新開發Bentley航空座椅套件可搭配4+1座或4座配置，多達22向調整功能之餘，在紓壓模式下座椅會以最大40度傾斜椅背，並自動展開地毯與皮革綴飾的休憩置腳踏板，商務模式則有較為直挺的座椅角度，提供愜意舒適的移動辦公室，VIP模式同時往前移動前座乘客位以求空間最大化；該座椅配置主動式控溫座椅科技可偵測乘客體溫及濕度，進而判斷該開啟加溫或通風功能，搭配進階坐姿調整系統，可根據乘坐受力點自動調校椅面支撐性，同時包括全新開發的腿部與肩部椅墊，以及新增之額外側邊包覆，使座椅具有多達177種個別變化、6大獨立區塊、3種調適模式，藉由複雜且精密計算大幅降低乘坐疲勞感，並且可持續三小時循序漸進地微調，使乘客得以盡情享受每趟旅途。
延續Extended Wheelbase設計，Bentayga EWB擁有最先進的車室絎縫圖紋，結合數位化的工藝技術，精緻對稱的鑽石型菱格紋在椅面肩部優雅呈現，頂級皮革格紋中更綴以直徑小於1 mm的細孔，跳脫以往的現代設計在車門面板與室內空間延續整體性。獨特的流光菱格套件將每片前門板12顆、後門板22顆LED光點崁入皮革孔紋中，精心排列透亮且色彩豐富的光源，營造出專屬視覺氛圍。在儀表木飾及車門細節上，Bentley工匠巧妙融入僅厚0.07 mm的金屬飾紋鑲嵌，展現亙久彌新的極致手工藝成就。
動力系統為一具4.0升V8雙渦輪增壓引擎，擁有550PS最大馬力與770Nm最大扭力，0-100km/h起步加速僅需4.6秒，並配有48V電子防傾桿、後輪轉向系統，以及三腔室氣壓避震系統，適切維持上乘駕乘舒適、操控性與車身之間的完美平衡。