追求極致奢華 Bentley Bentayga EWB Mulliner 登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
Bentley Bentayga EWB Mulliner 首度在 2023 圓石灘車展現身。Bentayga EWB由最新第二代 Bentayga 發展而來，延伸了 180mm 軸距及後座空間，在開發設計之初即重新規畫底盤、側面鈑件與車頂線條等。軸距由 2,995mm 加長至 3,175mm、車長達 5,305mm，Bentyaga EWB所有增長部分皆運用於後座空間的延展，並且加入主動式溫度控制和進階坐姿偵測調整。
在外觀上，此次登場的 Bentayga EWB Mulliner 在車頭部分加入專屬雙菱形水箱罩，與氣壩的鍍鉻網格相呼應，車側部分則有 Mulliner 專屬字樣的進氣口飾蓋，以及車身細節上還選用 Satin Silver 與車身營造出雙色設計。輪圈方面搭載 Mulliner 專屬 22 吋輪圈，中央輪圈蓋能在車輛行駛時始終保持正面的靜止狀態。
進入車內，Bentayga EWB Mulliner 擁有 3D 照明門邊踏板和 Mulliner 深色絨面地毯，而 Mulliner 設計團隊亦提供 8 種 3 色配色方案，3 種顏色分別運用於主皮革、副皮革以及強調色。8 種配色方案包括由 Hotspur 紅、Beluga 黑和 Linen 白組成的 Flare 主題配色，以及由深藍色、黑色和白色組成的 Storm 主題配色。除此之外，車主還可選擇任意 3 種顏色，打造出只屬於個人的定製化配色，顏色組合數量總計近 4,000 種。
此外，針對中控台上還具有銀色 Mulliner 字樣和Bentayga 車身輪廓圖案飾條，車門板上則有品牌的 B 字徽標，後排桌板上亦有 Mulliner 鍍鉻裝飾圖案。座椅上選用 Mulliner 菱形縫線以及 Mulliner 刺繡。
Bentayga EWB 後座的航空座椅套件可搭配 4+1 座或 4 座配置，多達 22 向調整功能之餘，在紓壓模式下座椅會以最大 40 度傾斜椅背，並自動展開地毯與皮革綴飾的休憩置腳踏板，商務模式則有較為直挺的座椅角度，提供愜意舒適的移動辦公室，VIP模式同時往前移動前座乘客位以求空間最大化，僅需透過後座觸控多功能遙控螢幕即能輕易轉換不同場景。
動力部分，Bentayga EWB搭載 4.0 升 V8 渦輪增壓引擎，擁有 550PS 及 770Nm 的輸出，官方公部 0-100 km/h 加速僅需 4.6 秒，極速則可達 290km/h。Bentayga EWB 車系於今年 1 月導入國內市場販售，總代理報價新臺幣 1,380 萬元起，而相信具備更多訂製豪華項目的 Mulliner 車型入手門檻肯定會再上層樓。