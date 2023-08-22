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致敬鬥牛犬賽車隊 Mini JCW Bulldog Racing Edition 登場

7Car 小七車觀點

隸屬於 BMW Group 集團的 Mini 日前發表一款全新的 Mini JCW Bulldog Racing Edition 特仕車型，該車是為了紀念鬥牛犬賽車隊在紐柏林 24 小時耐力賽中獲勝而打造，該車隊在排氣為 1.6公升至 2.0 公升渦輪增壓量產車組的比賽中獲得第二名。

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Mini 宣布推出 JCW Bulldog Racing Edition 特仕車型。
此次推出的 Mini JCW Bulldog Racing Edition 乃是基於 Mini JCW 車型升級而來，設計靈感直接來源於 Mini 鬥牛犬賽車。全車的外觀細節有很多地方都加入鬥牛犬賽車的專屬徽飾，車頂還有一組巨大的鬥牛犬標誌。外觀上基本上保持 JCW 車型的設定，主要是底盤換上 17 吋 OZ HyperGT 輕量化輪圈，並搭配倍耐力 P Zero 高性能輪胎，規格為 205/45 R17，能夠在賽道中提供優異的抓地力，搭配內部的紅色剎車卡鉗進一步展現更濃厚的性能氣息。

懸吊部分也改採用 KW V3 可調式避震器，這組懸吊經過紐柏林賽道嚴苛的測試和調校，不僅進一步降低車身，亦能夠強化車輛整體的彎道表現。車尾方面的造型也與 JCW 車型相同，但排氣系統則升級配備 Remus 排氣管，進一步增進車輛的性能與優化排氣聲浪。

JCW Bulldog Racing Edition 方向盤下半部和車頂等處均有鬥牛犬車隊的專屬徽飾，而在副駕駛前方和手剎車下半部則有專屬的限量金屬銘牌。而最大的亮點在於取消後排座椅達到輕量化，同時改採用金屬拉桿和織物網格取代。

動力方面，JCW Bulldog Racing Edition 維持既有的 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，搭配 6 速自排變速箱，能夠發揮出 231 匹最大馬力以及 320牛頓米峰值扭力。

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