開拓右駕市場 Jeep 宣布 Avenger 將於 2024 年澳洲上市

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Jeep 首款純電動車 Avenger 將在 2024 年進軍澳洲市場。Jeep Avenger 為品牌進軍純電市場的戰略性車款，其定位於都會型 Crossover，採用原自 PSA 旗下的 e-CMP 平台打造，包含 Peugeot e-2008、Opel Moka-e 和 Citroen DS3 E-Tense 等車款都是相同的架構。
外型上依舊就可以看出 Jeep品牌著名的七孔式直瀑水箱護罩依舊保留下來，但內部則為封閉式設計，並與大燈完全平行，內部還鑲有藍色 e 字樣來代表純電身分，車頂與車身採取雙色配置以增添年輕活潑的個性。
車內方面採用較為前衛的極簡風格，取消美式車款慣有的大量實體按鍵介面，中控台以液晶儀表板搭配懸浮式觸控螢幕為主軸，僅留下必要的實體功能按鍵來增添實用性。
動力表現上，Jeep Avenger 採用 400V 架構單顆馬達設定，最大輸出值為 154 匹、峰值扭力則有 260 牛頓米，搭配容量為 54kWh 的電池模組，在 WLTP循環測試下可提供 400 至 550公里電動續航里程。另外原廠也指出其仍保有 Jeep車款應有的高離地高度、大通過角和前近角等優異的越野標準。充電表現上，Jeep 官方表示 Avenger 使用 3kW 充電器需耗時 5.5 小時充滿，但若透過 100KW 直流快速充電器，僅需耗時 24 分鐘電量即可從 20% 充至80%，並於 3 分鐘內增加約 30 公里的續航里程，足以滿足大多數人的日常駕駛需求。
Jeep Avenger 未來在澳洲市場將挑戰 Ford Puma EV、BYD Atto 3 等同級對手。