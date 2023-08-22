寧靜的熱血體驗 Volvo XC40 Recharge 賽道試駕

新臺幣 79.9 萬起 / 三種車型編成　2024 年式 Kia Stonc 於國內上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

台灣森那美起亞近日宣布導入 2024 年式 Kia Stonic 車系，全新車系編成規劃有 1.0T 智慧油電時尚版 (79.9 萬起)、1.0T 智慧油電驚豔版 (85.9 萬起)、與 1.0T 智慧油電 GT-line (88.9 萬起) 共三款車型，同時取消 1.4 升自然進氣動力；另外，亦針對外觀與內裝配備進行小幅度升級。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新臺幣 79.9 萬起 / 三種車型編成　2024 年式 Kia Stonc 於國內上市
新臺幣 79.9 萬起 / 三種車型編成　2024 年式 Kia Stonc 於國內上市
2024 年式 Kia Stonic 全車系標配 Tiger Eyeline 造型頭燈組，搭配休旅風格的防刮材質與車頂架、獨具特色的車尾的 LED 尾燈、運動化下護板及尾翼；同時提供星鑽白、宇宙藍、豔麗紅、星宇灰、動勁藍等共 5 種車色選擇。GT-line 車型更配有專屬的運動化外觀造型設計、類金屬幾何造型外飾 LED 霧燈、17 吋雙色切削輪圈、跑格化雙邊尾飾管、D-Cut 方向盤、類金屬及類碳纖維飾板、Tiger Nose 紋路複合材質座椅、金屬油門、煞車踏板等個性化配件。

新臺幣 79.9 萬起 / 三種車型編成　2024 年式 Kia Stonc 於國內上市
新臺幣 79.9 萬起 / 三種車型編成　2024 年式 Kia Stonc 於國內上市
內裝配備方面，標配自動恆溫空調系統、4.2 吋彩色整合智慧型旅程電腦、8 吋多媒體影音觸控系統、無線連結 Apple CarPlay™/Android Auto™ 等舒適便利配備，1.0T 智慧油電驚豔版及 1.0T 智慧油電 GT-line 更同步升級配備雙前座加熱座椅及方向盤加熱功能。另也標配 Level 2 自動駕駛分級的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，包含 SCC 智慧巡航控制系統、LFA 車道維持輔助系統(全速域)、FCA 前方主動防撞輔助系統(含行人、騎士、車輛偵測)、LKA 車道修正輔助系統等。

新臺幣 79.9 萬起 / 三種車型編成　2024 年式 Kia Stonc 於國內上市
新臺幣 79.9 萬起 / 三種車型編成　2024 年式 Kia Stonc 於國內上市
動力方面，捨去 1.4 升自然進氣動力編成，全車系採用整合 1.0T 汽油渦輪引擎與 48V 智慧油電 MHEV 系統的 Smartstream 48V Mild Hybrid 動力系統，擁有 120ps/6,000rpm 最大馬力以及 20.4kgm/2,000~3,500rpm 峰值扭力輸出，整體油耗達到 19.9km/L 的表現，並配合上 7 速雙離合器自手排系統和整合「Eco」、「Sport」和「Normal」共三種模式的 Drive Mode 可變行車駕馭系統。

Stonic 車系於 2017 年 IAA 法蘭克福車展推出基於第四代 Rio 掀背車衍生而出的 Stonic，成為品牌繼 Sportage、Sorento 及 Niro 後的第四款休旅產品，自 2019 年引進國內市場以進口身分主打高性價比，獲得不少預算型買家的青睞。

新臺幣 79.9 萬起 / 三種車型編成　2024 年式 Kia Stonc 於國內上市
新臺幣 79.9 萬起 / 三種車型編成　2024 年式 Kia Stonc 於國內上市

開拓右駕市場 Jeep 宣布 Avenger 將於 2024 年澳洲上市

致敬鬥牛犬賽車隊 Mini JCW Bulldog Racing Edition 登場

追求極致奢華 Bentley Bentayga EWB Mulliner 登場

Bentayga Extended Wheelbase Mulliner接班Bentley品牌旗艦地位

我是廣告 請繼續往下閱讀