新臺幣 79.9 萬起 / 三種車型編成　2024 年式 Kia Stonc 於國內上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024 年式 Kia Stonic 全車系標配 Tiger Eyeline 造型頭燈組，搭配休旅風格的防刮材質與車頂架、獨具特色的車尾的 LED 尾燈、運動化下護板及尾翼；同時提供星鑽白、宇宙藍、豔麗紅、星宇灰、動勁藍等共 5 種車色選擇。GT-line 車型更配有專屬的運動化外觀造型設計、類金屬幾何造型外飾 LED 霧燈、17 吋雙色切削輪圈、跑格化雙邊尾飾管、D-Cut 方向盤、類金屬及類碳纖維飾板、Tiger Nose 紋路複合材質座椅、金屬油門、煞車踏板等個性化配件。
內裝配備方面，標配自動恆溫空調系統、4.2 吋彩色整合智慧型旅程電腦、8 吋多媒體影音觸控系統、無線連結 Apple CarPlay™/Android Auto™ 等舒適便利配備，1.0T 智慧油電驚豔版及 1.0T 智慧油電 GT-line 更同步升級配備雙前座加熱座椅及方向盤加熱功能。另也標配 Level 2 自動駕駛分級的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，包含 SCC 智慧巡航控制系統、LFA 車道維持輔助系統(全速域)、FCA 前方主動防撞輔助系統(含行人、騎士、車輛偵測)、LKA 車道修正輔助系統等。
動力方面，捨去 1.4 升自然進氣動力編成，全車系採用整合 1.0T 汽油渦輪引擎與 48V 智慧油電 MHEV 系統的 Smartstream 48V Mild Hybrid 動力系統，擁有 120ps/6,000rpm 最大馬力以及 20.4kgm/2,000~3,500rpm 峰值扭力輸出，整體油耗達到 19.9km/L 的表現，並配合上 7 速雙離合器自手排系統和整合「Eco」、「Sport」和「Normal」共三種模式的 Drive Mode 可變行車駕馭系統。
Stonic 車系於 2017 年 IAA 法蘭克福車展推出基於第四代 Rio 掀背車衍生而出的 Stonic，成為品牌繼 Sportage、Sorento 及 Niro 後的第四款休旅產品，自 2019 年引進國內市場以進口身分主打高性價比，獲得不少預算型買家的青睞。