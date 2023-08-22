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NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ NISSAN X-TRAIL 輕油電共有三種車規編成：「經典版」預售價 106.9 萬元起、「領航版」預售價 116.9 萬元起、「旗艦版」預售價 123.9 萬元起 (本次實拍車款)。

NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ NISSAN X-TRAIL 輕油電車頭採用 V-Motion 黑剛烤漆水箱護罩設計搭配新世代品牌廠徽，分離式 LED 燈具確保障對向來車的安全。

NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ NISSAN X-TRAIL 輕油電前保險桿與 e-POWER 車型截然不同，在路上可輕易分辨兩者。

NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ NISSAN X-TRAIL 輕油電車身尺碼分別為長 4,678mm、寬1,840mm、高 1,727mm；而軸距更達 2,705mm，超越大改款 Honda CR-V。

NISSAN X-TRAIL 輕油電車頂配備銀色行李架，增加視覺感之餘，更帶來戶外活動機能性。

NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ NISSAN X-TRAIL 輕油電足踏雙色切削式鋁合金鋼圈，散發出時尚且運動的氣息。

NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ 側裙以防刮材質包覆，碩造戶外休閒氛圍；並運用俐落的鍍鉻飾條作為點綴，質感傲人。

NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ 後保險桿設計融合強烈越野元素，通時將排氣尾管完全隱藏起來。

NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ 車尾同樣採用 NISSAN 全新廠徽設計，而下方更貼有 X-TRAIL 字樣，難以將其錯認。

NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ NISSAN X-TRAIL 輕油電提供 3 種單色選擇和 2 種雙色加價選擇。

NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ 標配雙前座電動 3D 超體感舒壓座椅 (含記憶)，讓駕駛及乘客輕易調整最舒適的坐姿；同時還擁有 Approach Unlock 靠近自動解鎖與 Walk away lock 離開自動上鎖功能。

NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ 前擋與雙前座採用雙層隔音玻璃，搭配 ANC 降噪系統及防火牆三層隔音材質導入，創造出靜謐車室空間。

NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ 數位車艙以精品理念打造，並採用低揮發化合物內裝鋪陳，經過 SGS 認證車內有害氣體 (VOC) 最低量，駕駛的日常生活更方便、更輕鬆、更愉悅。

NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ 12.3 吋數位儀錶板可支援內建導航地圖顯示、輔助駕駛系統及車輛狀態等資訊。

NISSAN X-TRAIL 輕油電「旗艦版」配備同級最大尺寸的 10.8 吋數位抬頭顯示器，採用曲面反射技術，搭配前擋玻璃弧度顯示不變形，視線移動 4 度即可掌握車輛訊息。

NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ 12.3 吋數位影音主機內建導航，並可支援無限 Apple CarPlay 和有線 Android Auto 連線功能。

NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ NISSAN X-TRAIL 輕油電「旗艦版」配備 BOSE Premium Sound 音響系統(10 隻揚聲器)，讓移動的每一刻皆是頂級劇院饗宴。

NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ NISSAN X-TRAIL 輕油電全車系皆搭載電子排檔桿，下方則為 EPKB 電子駐剎車系統附 Auto Hold 及 D-Mode 切換鈕，右方則有兩個實用的杯架。懸浮式排檔座下方規劃收納空間，讓車室內的置物空間大幅提升。

NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ 後排可做前後滑移，底板稍有隆起，中船上設有空調出風口、Type-A / Type-C 充電口。

將中央座椅扳下後即可做為兩側乘客的扶手及杯架。

NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ 尾廂採平整化設計，配合後座椅背分離傾倒，可擁有 575-1,396L 最大容積表現。

NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ 下方提供額外置物空間，並可使用障板來做多元的空間管理。

當身上帶有 I-Key 時，只要對後保險桿下方進行腳踢感應動作，後尾門及自動感應開啟或關閉 (領航版)，取放物品更方便。

NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ 1.5T VC-Turbo 可變壓縮比引擎擁有 204PS@5,600rpm / 31kg-m@2,800-4,400rpm 最大動力輸出，從靜止加速至 100km/h 僅需 8.68 秒即可達成！

NISSAN X-TRAIL 輕油電 展間直擊！！ 輕油電系統猶如神隊友般助攻，幫忙分擔引擎工作量，提供車載電器足夠的電能，並藉由煞車動能回收系統 (Kinetic Energy Recovery System :KERS) 將行駛中產生的多餘能量回收至鋰電池中，在車輛起步時提高引擎助力減輕高油耗負擔及改善低速扭力不足的頓挫感，同時更擁有卓越的 16 KM/L 平均油耗表現，達到節能減碳的效果。