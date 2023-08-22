48 伏特加持 / 科技再躍進　小改款 BMW X5 (G05 LCI) xDrive40i M Sport 試駕

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本次試駕的是 BMW X5 (G05 LCI) xDrive40i M Sport，建議售價為新臺幣 392 萬元起。BMW 總代理汎德於今年 (8/10) 宣布小改款 BMW X5 發表上市，主要針對外觀、內裝進行小針美容並全面導入 48V 輕油電技術及 Operating System 8.5，車型編成與建議售價為：X5 xDrive30d xLine (345 萬元起)、X5 xDrive40i M Sport (392 萬元起)。
新在哪裡？
外觀：
●前保桿造型更銳利、全新頭燈 (整合箭矢形日行燈+HEARTBEAT 方向燈)。
●可選配 BMW 飾光水箱護罩。
●全新造型車側飾板。
●全新尾燈 (上下鏡射 L 型燈條形成 X 字樣)。
●M Sport 特色：M Sport 套件、同色烤漆輪弧、M 煞車套件(藍色)、20 吋星輻式輪圈。
內裝配備：
●自雙 12.3 吋前座艙設計，改為整塊 12.3 吋+14.9 吋懸浮式曲面螢幕。
●BMW Operating System 8.5 車載系統、AR 擴增實境導航功能。
●新版抬頭顯示器介面。
●中控台空調出風口造型承襲 X7 樣式，下方按鈕也大幅簡化。
●Sensafin 皮質儀錶台包覆、車型專屬環艙氣氛燈、標配頂級水晶中控套件。
●BMW 手機數位鑰匙 2.0、手機遙控停車功能。
安全科技：
●自動倒車輔助系統 (200m) 與記憶路徑停車輔助系統。
●變換車道輔助。
●360 度環景碰撞錄影功能。
動力操控：
●全車系捨棄 4 缸引擎並全面導入 48V 高效複合動力科技。
●xDrive40i 最大馬力較過去提升 48hp，0-100km/h 加速縮短 0.3 秒。
●xDrive30d 採電子懸吊，xDrive40i 採 M 跑車化電子懸吊。
外觀方面，第四代小改款 X5 (G05 LCI) 融入新世代設計語彙，與先前的差異相當明顯，車頭如今變得更加銳利且整合了箭矢形日行燈，保險桿內部線條也變得更為立體，尾燈以上下鏡射的 L 型燈條結合左右兩側尾燈，勾勒出專屬「X」字樣。xDrive40i M Sport 搭配兩側垂直的Air Curtain氣簾設計、黑色高光澤車側鰭片導流飾板與 20 吋 M 輪圈；xDrive30d xLine 則採用大量霧銀飾條妝點，結合鋁質登車踏板、霧黑防刮材質輪弧、霧銀車尾後下護板結合 19 吋 V 輻式輪圈。
融入新世代設計語彙，與先前的差異相當明顯，車頭如今變得更加銳利。
結合一體式雙腎型水箱護罩與更顯俐落修長的全新 LED 頭燈。
採用了更具識別性的箭矢形日行燈及展現宛如心跳般律動的 HEARTBEAT 方向燈。
BMW X5 (G05 LCI) xDrive40i M Sport 車身尺碼為 4,935x2,004x1,765mm，軸距為 2,975mm。
車頂搭配銀色行李架。
兩側垂直的 Air Curtain 氣簾設計、黑色高光澤車側鰭片導流飾板與 20 吋 M 輪圈，帶來強烈的運動氣息。
藉由車尾全新造型 LED 尾燈組，以上下鏡射的 L 型燈條結合左右兩側尾燈，勾勒出專屬「X」字樣，也為 X5 帶來極具辨識性的前衛運動風格。
下方可看到雙邊雙出的四根排氣尾管。內裝方面，依然維持著先前駕駛導向的駕駛座艙設計，標配雙前座電動腰靠、雙前座加熱座椅與豪華型四區恆溫空調含奈米微粒空調濾網，中央由 12.3 吋虛擬數位儀錶與 14.9 吋中控觸控螢幕構成懸浮式曲面螢幕，並導入全新的 BMW Operating System 8.5 使用者介面，加入首見 QuickSelect 快捷選單的同時，更搭載 AR 擴增實境導航功能、車況抬頭顯示器、智慧語音助理 2.0、手機無線充電裝置以及 BMW 手機數位鑰匙 2.0 等。另外，在副駕駛前方飾板加入了車型字樣的箭矢造型氛圍燈模組，豪華感與科技感得到了大幅提升。
安全科技方面，標配新世代 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，包含：主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、變換車道輔助、壅塞交統輔助、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測警示、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防追撞警示、停車後方防撞輔助、速限提示功能、離車警示功能、駕駛注意力輔助功能、Active Protection 主動安全防護系統等。
維繫 X 家族一貫的寬敞舒適座艙氛圍，以更顯純粹的美感，將旗艦風格的高雅質感與新世代前衛科技結合。
M多功能真皮方向盤，轉向輕盈且精準，符合品牌一貫的水準。
中央由 12.3 吋虛擬數位儀錶與 14.9 吋中控觸控螢幕構成懸浮式曲面螢幕，並導入全新的 BMW Operating System 8.5 使用者介面。
標配車況抬頭顯示器。
全新的 Sensafin 皮質儀錶檯包覆。
空調出風口經過重新設計，捨棄繁複。
除標配高級的 Fine-Wood 楊木紋飾板，在副駕駛前方飾板加入了車型字樣的箭矢造型氛圍燈模組，豪華感與科技感得到了大幅提升。
配備 16 具揚聲器的 harman/kardon 高傳真音響系統。
杯架前方設置手機無線充電盤。
搭載全新世代的撥桿式排檔座設計，並配上頂級水晶中控套件。
中央置物盒設有 Type-C 電源口。
標配有大尺寸全景玻璃天窗。
Sensafin透氣皮質跑車座椅、雙前座電動腰靠、雙前座加熱座椅全數列為標配。
後排空間相當寬闊，絲毫感受不到壓迫感，支撐性也相當不賴。
打開中間扶手後可看到 2 個杯架以及不深的置物空間。
後排享有四區獨立恆溫空調，下方還有 Type-C 與 12V 電源口。
前後門檻上接貼有 M 金屬飾板。
後排椅背傾倒前具有 650 公升的容積空間，可做 4/2/4 傾倒，障板下方具有龐大的容積空間。
電動尾門啟閉系統含感應式啟閉功能，特有的對開式設計則方便上下物品。
尾廂設有 12V 電源口及掛勾。動力方面，車系全面導入 48V 高效複合動力科技搭配 8 速 Steptronic 手自排變速箱，以進一步提升油耗與排放表現；xDrive40i M Sport 配置 3.0L BMW TwinPower Turbo 直列六缸引擎，提供 381HP@5,200rpm 最大馬力和 520Nm@1,850rpm 的性能表現，0 至 100 公里加速時間縮短至 5.4 秒。另配備全新 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統與 DSC 動態穩定控制系統，可依照不同路面狀態將動力輸出主動分配於前軸與後軸，更搭載 M 跑車化電子懸吊，創造出更優異的車輛動態表現與駕馭熱情。
車系全面導入 48V 高效複合動力科技搭配 8 速 Steptronic 手自排變速箱。
配置 3.0L BMW TwinPower Turbo 直列六缸引擎，提供 381HP@5,200rpm 最大馬力和 520Nm@1,850rpm 的性能表現，0 至 100 公里加速時間縮短至 5.4 秒。
擁有多項駕駛模式，切換後儀表也將為具有不同風格。搭載品牌最為著名的直六心臟，BMW X5 xDrive40i M Sport 引擎無論是運轉品質或是性能都無可挑剔，動力充沛實在，381 匹馬力拖動這空車重達 2.1 噸的身形完全不顯得吃力；48V 高效複合動力系統亦使得起步更加輕盈，並且提供了動能回充的效果，低速時還會自動關閉引擎來做滑行，進一步提升節能效果。多虧於聰穎的 M 跑車化電子懸吊以及車高優勢，BMW X5 xDrive40i M Sport 在 Comfort 模式下，幾乎可以過濾掉一切引起不適的彈跳，但卻不會有使人容易暈車的行船感；在 Sport 模式下可明顯感到懸吊十足的支撐性，不會因其休旅車身分而有所退讓，優異的車身組裝品質也輕易地將胎噪以及風切聲抑制在合理範圍內。而動力經過 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統做前後軸分配，再配合電子動力方向盤精準的指向性，體現出猶如品牌轎車一貫的精確操駕感受。
BMW X5在現今主流 SUV 市場中擁有無法撼動的地位，以運動化理念來打造 SAV (Sport Activity Vehicle)，在斯文的外表下卻藏有豪放不羈的性格表現，還能攜家帶眷前往戶外接近大自然的全方位豪華座駕，並佐以完善的安全防護配備；而在科技的支持下，本次 LCI 小改款全車系導入 48V 輕油電技術及 iDrive 8.5 使用者介面，錘煉出別具風格的新世代豪華休旅獨特樣貌，相信能再掀國內豪華運動休旅市場波瀾。