德製電動房車 Volkswagen ID.7 正式投產

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Volkswagen ID.7 正式在德國 Emden 工廠開始量產。ID.7在歐洲市場初期規劃 Pro 和 Pro S 兩款車型等級，均搭載可輸出 282匹最大馬力的電動馬達組，Pro 車型採用的電池額定容量為 82.0kWh，官方公部在 WLTP 規範循環測試下續航里程約為 615 公里，並支援 170kW 直流快速充電。Pro S 車型的電池總容量升級至 91.0kWh，其續航里程則來到 700 公里的表現，並可支援 200kW 的直流快充。
在外型上，Volkswagen ID.7 採用優雅的斜背設計以及隱藏式門把，看上去極具簡潔且有未來感，流線的造型以創造 0.23Cd 優異的空氣力學，前、後方採用貫穿式頭燈組，長寬分別為 4,961 x 1,862，軸距為 2,966mm (歐規車型，陸規另有其它數據)。車內部分則延續 ID. 家族簡約且未來的設計理念，中控台擁有 15 吋中央多媒體觸控螢幕，數位儀表則維持小面積呈現，並內嵌至中控台內部。駕駛前方配置三輻式多功能方向盤，檔把設置於後方，同時更享有電熱通風椅、加熱方向盤以及智能語音控制功能。另外還將配有貫穿式 LED 環艙照明、Harman Kardon 音響系統。
另外 ID.7 還具有自 Phaeton 以來最先進的空調系統，冷氣出風口的部位設置了馬達可直接垂直或水平移動調整風量，並能支援語音控制，當駕駛人說“你好 ID.7，我的手很冷”時，系統會自動開啟暖氣吹向駕駛人的手指部位並啟動方向盤加熱功能。
Volkswagen ID.7 正式量產之後，Volkswagen 也將在下個月舉辦的慕尼黑車展上 月推出 GTX 車型，也就是採用雙馬達輸出的性能版本，讓車系的選擇更加完備。