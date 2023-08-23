設計草圖描繪上身 Ferrari 全新 One-Off 系列車型 812 Competizione 登場

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Ferrari 發表全新 One-Off 系列車型 812 Competizione。此次 Ferrari 推出的 812 Competizione 設計靈感來自於“白紙”的概念，原廠設計師即其車身想像成一張畫布，重新繪製出車輛誕生之初的樣子，因此外觀上看上去像是把設計草圖移植在車身，讓整體輪廓更加明顯，也添增了動漫效果的彩繪。而車身塗裝也特別選用 Giallo Tristrato消光黃來搭配黑色的線條彩繪。
內裝為呼應創新的外觀設計，同樣選用黑色搭配黃色的作為主視覺元素，並透過碳纖維飾板、Alcantara 材質來鋪陳，而跑車化座椅表面也加入了設計草稿的線條。其餘配備保持不變，包含全新的 HMI 人機界面(Human-Machine Interface)，其中包括全新的方向盤和儀表板，以及最新的訊息娛樂系統及空調設備。
動力系統同樣搭載 6.5 升自然進氣 V12 引擎，最大馬力可以達到驚人的 829 PS、最大扭力 695 Nm，搭配七速雙離合器變速箱，搭配快排撥片設計，使得該車的0-100km/h加速時間僅需 2.85 秒，最高時速 340km/h。
Ferrari 812 Competizione 預計將於 10 月 17 日在紐約舉行的 Ferrari Gala 上進行慈善拍賣。值得一提的是，過去 Ferrari 812 Competizione 在全球僅限量 999 台，而所有配額均已完售，因此此次推出的 One-Off 車型也是難得一次能夠再次購買它的機會。