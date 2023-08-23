提供多元奢華舒適度　印尼 DFSK 推出 Gelora E Luxury

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DFSK Gelora E Luxury 以 Gelora E 純電廂型車為基礎，針對外觀增加更為運動的空力套件以及 LUXURY Edition 字樣的貼紙，足踏跑車造型的雙肋式黑色輪圈。另外還擁有加黑車窗玻璃、電動側滑門以及方便乘客上下車的登車踏板等。
作為一款多用途的高級 MPV，DFSK Gelora E Luxury 內裝經過大幅度升級改裝，映入眼簾的是奢華感十足的菱格紋縫線以及天花板上的氛圍燈，後方配置了兩張可以完全倒平並附有腿托的獨立總統級座椅，前方更設置了超大尺寸的液晶螢幕，讓乘客能夠舒適地觀賞電影、YouTube，甚至進行卡拉 OK。打開尾門，底板以木紋飾板妝點，呈現出遊艇甲板般的氣息，並且可放置多個高爾夫球具。
動力配置方面，Gelora E 採用永磁同步電動馬達，最大輸出功率 60kW，峰值扭力 200Nm，搭配 42kWh 容量的鋰電池模組，每公里平均消耗 0.145kWh 電力，支援 AC 與 DC 兩種充電模式，約需 80 分鐘即可自 20% 充電至 80% 電量，最大續航里程約為 300 公里。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興所販售的車款均為汽油貨車，純電動車、廂型車以及休旅車尚未導入，現行車款分為雙廂大穩發 S2.5t 與一廂金穩發 S2.5t 共 2 款。即日起，購買穩發商用車即享【全民瘋現金 挑戰同級最低價】超值購車優惠專案，「金穩發 S2.5t」推出入門版汰舊換新價 42.8 萬元起，是金穩發上市發表以來最低價。也是頭家入手的最佳時機。現在入手更可享有全車系輕鬆分期 0 頭款、領牌加贈丙式車體險與配件等好康。