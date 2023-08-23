融入都會叢林風格 / 專用造型風鏡上身　宏佳騰 Ai-2 Gather 曠野綠特仕版正式登場

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宏佳騰智慧電車品牌發展部經理鍾亞成。Ai-2 Gather 曠野綠特仕版以保留原有卓越的實務性能為前提之下，外觀以墨綠色混搭迷彩風格來呈現，體現穿梭都會叢林的時尚概念。採用前 1 後 2 的輪胎配置，使行駛時的重心更加穩定，更賦予卓越轉向能力及靈活性；後雙輪傳動系統確保外送人員在運送過程中可以平穩行駛；手輕拉即可停穩的省立駐車拉桿，駐車時可輕鬆維持平衡；車身亦符合一般機車格尺寸 (1,799x700x1,147mm)，市區停車無煩惱。
全新推出選配精品「Ai-2 Gather 專用造型風鏡」，降低風阻影響，Ai-2 Gather 擁有多樣化的裝載性，提供了 "46公分加寬前腳踏"、"52 公分加寬後置物空間"、"高彈性前置物空間" 三大空間展現強大的載物能力，除了提升上下車及騎乘時的便利舒適性，同時能夠輕鬆地置放外送箱，後置物空間的平坦化設計，讓載運貨物時更加穩固牢靠，搭配省力駐車拉桿的輔助，即使貨物較重也不用因為立中柱或踢側柱，額外增加工作負擔；其配置的 Class D 頂規汽車等級頭燈，讓夜間行車視野依然清晰無虞。
全面守護騎士視線，提供更平穩的騎乘體驗。
為了提供廣大頭家們「商好載、商輕鬆」的騎乘與用車體驗，Ai-2 Gather 採用 G2 鋁合金水冷永慈同步馬達配合後雙軸動力輸出 (具差速器齒輪)，擁有 9.38hp@3,000rpm 最大馬力及 20/205Nm@0-2,500rpm 峰值扭力。輪胎規格為前：100／90－12、後：100／90－10，搭配 CBS 連動煞車系統。懸吊則採前潛望式懸吊、後中置單槍配置。
宏佳騰 Aeonmotor Ai-2 Gather 自 2021 年 10 月正式亮相後便成為市場中相當特殊的存在，同時透過多樣化的裝載性，無論開店自營或外送載貨打拚衝業績，獲得許多的物流業者青睞；如今以時尚設計與尖端科技融合為基石，推出更具獨特風格的曠野綠特仕版，相信同樣能吸引追求展現自我魅力的消費族群。