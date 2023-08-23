新增專屬外觀套件 Kia Soul 再推 2024 年式車型

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Kia USA 近日宣布推出 2024 年式 Soul 車系。2024 Kia Soul 提供 LX、S、GT-Line 以及 EX 共四個車型等級，其中作為車系最頂級的 EX 車型新增 EX Designer Package 套件，標準搭載 18 吋鋁圈，車艙內的採用織布材質搭配皮革座椅，並配有 Umber顏色的飾條來鋪陳。此外，2024 年式 Soul 還將其搭載的免持鑰匙、引擎啟閉的功能新增睡眠模式，該模式在車輛上鎖 40 秒後會自動起動，可以降低竊賊複製智慧鑰匙的機率。
安全配備上則有 FCA 前方碰撞預警系統含行人偵測、LKA 車道維持輔助系統、DAW 駕駛疲勞警示、LDW 車道偏離警示、HBA 智能遠光燈、ROA 後座乘員警示系統等。另外原廠也提供 GT-Line Technology Package 套件，則增加 FCA 前方碰撞警示系統、HDA 高速公路輔助系統、與圖資整合的 NSCC 智能巡航控制系統、電子手剎車、LED 頭尾燈等。
動力編成部分，Kia Soul 全車系均搭載 2.0 升直列 4 缸引擎，可輸出 147hp/6,200rpm 最大馬力及 17.8Nm/4,500 rpm 最大扭力，搭配前輪驅動及 IVT 無段變速系統。
根據市場機構的調查，Kia Soul 在相當競爭的 SUV 市場當中未有強勢的表現，
其去年的銷量並不理想，共計共交出 56,740 輛新車，而今年前 7 個月的銷量為 39,870 輛，以現在的銷售趨勢來看整體也不太樂觀。在往回溯至 2021 年，全車系共售出 75,126 輛，而 2020年則售出 71,772 輛。