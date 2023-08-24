改良部分車身及零件設計 Toyota 宣布日規 GR Corolla 登場

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Toyota 宣布日規 GR Corolla 最快今年秋季開始販售，同時推出限定 50 輛的金屬藍塗裝。根據 Toyota 官方指出，日規 GR Corolla 改良版將提高駕駛人操作的直覺性和穩定性。在底盤方面，原廠將固定底盤零組件的螺絲重新設計，採用更高剛性的螺絲，包含了前、後懸吊的支臂等部位，能有效改善車輛操控的反應以及穩定性，讓車身的動態表現更加穩固。
其它部分，原廠也強調日規 GR Corolla 重新優化前保險桿導管的形狀，能改善輪共內的氣流，進而提升轉向的穩定性。另外為慶祝日規車型登場，Toyota 也特別推出全新限定 50 台的金屬藍色塗裝，座艙也透過黑/藍雙色處理，進一步提升其稀有性。其餘配備則維持既有設定，包含引擎蓋大型進氣口、前後 Torsen® LSD 限滑差速器、紅色烤漆 GR 煞車卡鉗等。
車內配備方面，具有專屬的織布運動化桶形跑車座椅、GR 三幅式多功能方向盤、8 吋多媒體觸控螢幕、恆溫空調、USB 2.0 電源、電熱座椅以及方向盤 (需選配) 等，而 Toyota Safety Sense™ 3.0 安全系統也在標準配備清單當中，以迎合日常使用的需求。
GR Corolla 目前僅供應北美及日本市場，不過國內已有貿易業者引進美規車型，數量有限，相信未來將成為市場上相當保值的車款之一。