為全新 Hyundai Santa Fe 做好生產準備 Hyundai 宣布北美製造工廠投資 2.9 億美元

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Hyundai Motor Manufacturing 製造公司 (HMMA) 宣布投資 2.9 億美元提升工廠設備，主要將著手進行第五代 Santa Fe 的生產計劃。HMMA 於 2006 年首次開始生產組裝 Santa Fe 車系，而這次大規模投資將是自 2018 年以來全面升級。第五代 Santa Fe 整體外形與現有車型徹底背離，官方指出全新的外型設計是針對目前的大數據所塑造而成，其特點是導入全新的 H 形日行燈，保桿下方的飾條設計下亦加入與品牌 H 相同的 H 元素。車尾部分相當平整，且尾門面積相當大，尾燈也採用較為復古的方形設計，同時輪廓分明的輪拱線條相當飽滿，下方則搭配 21 吋的輪圈來添增氣勢，另外也有 18 吋、20 吋等胎圈的配置。
車內其中控台上搭載兩組 12.3 吋貫穿式螢幕、三輻式多功能方向盤、貫穿式空調出風口以及整合車輛操作介面的 6.6吋觸控螢幕。中央鞍座上還採用雙手機無線快充配置，並增加導風條設計，減少充電手機發熱的現象。用料材質方面，大量採用皮革進行包覆，並提供雙色鋪陳，空調出風口和門板等處還採用木紋飾板點綴，結合了氛圍燈營造出大氣而舒適的感受。
動力表現上，第五代 Santa Fe 初期在韓國市場將提供 2.5 升渦輪增壓四缸引擎，最大馬力為 277hp、峰值扭力為 422Nm，另一款則為 1.6 升渦輪增壓油電系統，引擎輸出為 177hp、264Nm，前者 0-100km/h 加速表現為 8.0 秒，後者則為 9.5 秒。另外在歐洲市場則將提供 1.6 升渦輪增壓油電系統或者 1.6 升PHEV 動力，後者可發揮 158hp 及 264Nm 引擎輸出，另外在部分市場當中還將提供更入門的 2.5 升自然進氣引擎，其最大馬力為 191hp，0-100km/h 加速表現為 11.5 秒。