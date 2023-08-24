Volkswagen California T7

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全新 T7 世代 California Concept 概念車首次預告實車面貌。此次官方的預告照片暗示了新車的更多細節，其表面仍採用 California 露營車系慣有的雙色塗裝，上半部以銀色呈現，下半部則為紅色，並搭配五幅式造型輪圈。車尾下方則可以看到可發光的 California 字樣，同時外車頂自然有露營車專屬的可掀式車頂，且將採用雙邊滑門以及充電孔、側邊收折帳篷等獨有配備。
據了解，T7 世代 California Concept 概念車其車頂打開後具有 2 米的高度，且導入了平板電腦式觸摸螢幕，能夠讓車主直接從中智慧控制車輛功能，包含車內的溫度、照明等功能。
California Concept 是基於 Multivan T7 的長軸車型打造而成，車長為 5,173mm，能夠滿足在車內活動的空間。當然 California 所標配的配備也都將一應俱全，包含可旋轉 180 度的雙前座椅、多功能摺疊板、後座乘客艙座椅平躺臥鋪功能、隱藏式收折流理台、單爐烹飪瓦斯爐等等，搭配 USB Type-C 插槽、12V 120W 電源供應等等，滿足出遊時便利性。
動力部分其搭載的 PHEV 動力採用 1.4 升渦輪增壓汽油引擎搭配電動馬達、13kWh 鋰離子電池組和 7 速 DSG 變速箱，實際動力表現還有待官方正式揭曉。
量產版 T7 California 預計將在 2024 年率先於歐洲市場推出，同時 VWCV 也將在未來推出 ID.Buzz California，建構出更完整的露營車產品陣容。