創新樂活，宏佳騰發表Ai-2 Gather曠野綠特仕版

72.5 萬起 / 三種編成　Toyota Yaris Cross 國內開放預購

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Toyota Yaris Cross 即將在 9/28 上市發表，和泰汽車今日 (8/24) 宣布即日起接受客戶預購，提供享樂 (72.5萬)、酷動 (76.5 萬)、潮玩版 (83.5 萬) 共三等級以滿足不同消費者需求，將以汰舊換新預購價 67.5 萬元起接受顧客預先下訂 (多退少不補)。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyota Yaris Cross 車身尺碼為 4,310x1,770x1655mm，軸距為 2,620mm。以流線的車身線條描繪出動感活潑的外觀，在車頭可以看到具備大尺碼的水箱護罩，兩側則搭配銳利的 LED 頭燈組及 LED 日行燈，保桿下方也透過銀色護板點綴，而車身下沿則有大量的黑色塑膠防刮材質來突顯 Crossover 的風格並踏上 17 吋鋁圈。車色提供雪貂白、極光銀、雲河灰、檀木黑、炫魅紅及奔放藍六種供消費者選擇。

享樂版車型標配有雙環式儀錶板附 4.2 吋全彩 MID、Drive+ Link 9吋觸控式主機、Apple CarPlay / Android Auto、舒適皮質座椅；酷動版則升級軟皮內裝材質 (儀錶台/中央扶手)、Smart Entry車門啟閉系統、後座出風口、電動收折後視鏡等；而高階的潮玩版則更享有足踢感應式電動尾門、豪華皮質座椅 (前座椅附藍色縫線)、7 吋全彩數位式儀錶板、恆溫空調、後座中央扶手等配備。安全部分則標配 6 具 SRS 氣囊及 TOYOTA SAFETY SENSE 安全系統，包含 ACC全速域主動式車距維持定速系統、車道行駛輔助系統等主動安全配備。另搭載 BSM 盲點偵測警示系統 (潮玩版)、RCTA 後方車側警示系統 (潮玩版) 等，最高搭載 29 項主、被動安全配備。

動力方面，將搭載 1.5 升 Dual VVT-I 自然進氣引擎，最大馬力為 106ps/6,000rpm，峰值扭力為 14.1ps/4,200rpm，配上 CVT 無段變速系統附 7 速手自排功能。懸吊系統採前獨立麥花臣式附防傾平衡桿、後扭力桿式拖曳臂 附防傾平衡桿，並搭載四輪碟煞 (前輪通風碟) 附智能輔助煞車系統 (ABS+EBD+BAS+BOS)。

Toyota Yaris 以實惠價格、高妥善率、小巧尺碼等特點深植人心，自 2006 年導入臺灣以來都擁有良好的銷售成績，作為國內長青熱門車款。而 Yaris Cross 則將帶來更大的空間機能與生活實用性，未來也將與近期即將上市的 MG ZS 較勁，兩者之間的火花將會備受矚目。

Yaris Cross入手價72.5萬元　配備規格全公開！劍指Nissan Kicks

TOYOTA YARiS CROSS 預售起跑！72.5 萬起三車型編成

Volkswagen California T7

為全新 Hyundai Santa Fe 做好生產準備 Hyundai 宣布北美製造工廠投資 2.9 億美元

我是廣告 請繼續往下閱讀