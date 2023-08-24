72.5 萬起 / 三種編成　Toyota Yaris Cross 國內開放預購

我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyota Yaris Cross 車身尺碼為 4,310x1,770x1655mm，軸距為 2,620mm。以流線的車身線條描繪出動感活潑的外觀，在車頭可以看到具備大尺碼的水箱護罩，兩側則搭配銳利的 LED 頭燈組及 LED 日行燈，保桿下方也透過銀色護板點綴，而車身下沿則有大量的黑色塑膠防刮材質來突顯 Crossover 的風格並踏上 17 吋鋁圈。車色提供雪貂白、極光銀、雲河灰、檀木黑、炫魅紅及奔放藍六種供消費者選擇。
享樂版車型標配有雙環式儀錶板附 4.2 吋全彩 MID、Drive+ Link 9吋觸控式主機、Apple CarPlay / Android Auto、舒適皮質座椅；酷動版則升級軟皮內裝材質 (儀錶台/中央扶手)、Smart Entry車門啟閉系統、後座出風口、電動收折後視鏡等；而高階的潮玩版則更享有足踢感應式電動尾門、豪華皮質座椅 (前座椅附藍色縫線)、7 吋全彩數位式儀錶板、恆溫空調、後座中央扶手等配備。安全部分則標配 6 具 SRS 氣囊及 TOYOTA SAFETY SENSE 安全系統，包含 ACC全速域主動式車距維持定速系統、車道行駛輔助系統等主動安全配備。另搭載 BSM 盲點偵測警示系統 (潮玩版)、RCTA 後方車側警示系統 (潮玩版) 等，最高搭載 29 項主、被動安全配備。
動力方面，將搭載 1.5 升 Dual VVT-I 自然進氣引擎，最大馬力為 106ps/6,000rpm，峰值扭力為 14.1ps/4,200rpm，配上 CVT 無段變速系統附 7 速手自排功能。懸吊系統採前獨立麥花臣式附防傾平衡桿、後扭力桿式拖曳臂 附防傾平衡桿，並搭載四輪碟煞 (前輪通風碟) 附智能輔助煞車系統 (ABS+EBD+BAS+BOS)。
Toyota Yaris 以實惠價格、高妥善率、小巧尺碼等特點深植人心，自 2006 年導入臺灣以來都擁有良好的銷售成績，作為國內長青熱門車款。而 Yaris Cross 則將帶來更大的空間機能與生活實用性，未來也將與近期即將上市的 MG ZS 較勁，兩者之間的火花將會備受矚目。