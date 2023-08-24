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公私部門聯手齊聚推動零酒駕　「不酒駕 我行」全民運動盛大舉行

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

自 2017 年起所創辦的「不酒駕 我行」宣誓計劃今年已邁入第六年，社團法人台灣酒與社會責任促進會 (TBAF) 今日 (8/24) 號召國內、外共計 13 家酒類業者全體員工舉辦 2023「不酒駕 我行」記者會暨遊行活動，並於記者會後自發性上街支持宣誓計劃，從市政府沿著松高路步行至香堤廣場，以高度凝聚力號召民眾正視「不酒駕 我行」訴求。

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公私部門聯手齊聚推動零酒駕　「不酒駕 我行」全民運動盛大舉行
公私部門聯手齊聚推動零酒駕　「不酒駕 我行」全民運動盛大舉行
現場邀請臺北市政府交通局局長謝銘鴻、酒與社會責任促進會王德勤理事長、台灣福斯股份有限公司集團安薩瑞董事長、威摩科技股份有限公司 (WeMo) 吳昕霈副董事長、台灣美國商會、台北市英僑商務協會、法國工商協會及歐洲在臺商務協會代表出席，並由 WeMo Scooter 與 YouBike 微笑單車領軍帶著宣傳標語共同上街，場面十分隆重壯觀。

公私部門聯手齊聚推動零酒駕　「不酒駕 我行」全民運動盛大舉行
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公私部門聯手齊聚推動零酒駕　「不酒駕 我行」全民運動盛大舉行
公私部門聯手齊聚推動零酒駕　「不酒駕 我行」全民運動盛大舉行
根據交通安全入口網數據統計，酒駕死傷件數自 108 年 9,122 件，至 111 年已減少至 7,849 件，共減少 1,273 件 (約 14%)，顯示大眾對於酒駕零容忍的重視。透過本次公私部門聯手推廣的「不酒駕 我行」活動，不僅在第五年已超過原訂 10 萬人目標，更在今年達到近 25 萬人連署，有望比預期更快達成 50 萬人宣誓目標。

台北市政府交通局長謝銘鴻。
公私部門聯手齊聚推動零酒駕　「不酒駕 我行」全民運動盛大舉行
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台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁 Rahil Ansari 安薩瑞。
酒精易使駕駛人判斷力及反應力下降，除提高相關事故發生的風險，嚴重行為甚至危害生命、財產安全。近年立法機關加重酒駕罰責，民眾切勿心存僥倖酒後自行駕車，搭乘公共運輸或利用代駕服務才是安全回家的選擇，共同營造零酒駕的行車環境。

公私部門聯手齊聚推動零酒駕　「不酒駕 我行」全民運動盛大舉行
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共享、電動車等多元交通工具皆為酒駕零容忍一員

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