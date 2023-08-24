新臺幣 289 萬元起 / 十月起陸續交車　全新第二代 Mercedes-Benz GLC Coupé 在臺上市

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台灣賓士總裁 金恩中 (Eun Choong Kim) 與第二代 Mercedes-Benz GLC Coupé 合影。外觀方面，GLC Coupé 擁有與 GLC SUV 相同的車頭面貌，風阻係數僅有 0.27Cd。車頭「霧銀星芒型水箱護罩」內部由橫幅格柵搭配以大量三茫星廠徽構成的網狀來構成，並可選配 AMG Line 外觀套件及多光束智慧型數位頭燈；同時斜背式車尾、雙片分離式設計尾燈與雙排氣鍍鉻尾管，則點出身為 SUC 家族一員的純正血統。擁有 Avantgarde、AMG Line、夜色套件，其中後者包括：亮黑色前後保險桿下緣、亮黑色水箱護罩外框及橫柵底部飾條、亮黑色車外後視鏡罩、B 柱以後側窗及後擋玻璃暗色處理、亮黑色側窗框及腰線飾條，凸顯整體跑格。後行李廂空間放大至 545l (+45l) ~ 1,490l (+90l)，大幅增加生活實用性。
內裝方面，延續新世代雙螢幕配置，駕駛座前方搭載 12.3 吋寬螢幕數位儀表，中控台配備中央懸浮式 11.9 吋高解析螢幕，並稍微向駕駛傾斜，內部搭配最新一代的 MBUX 多媒體系統，提供 MBUX 擴增實境導航功能，透過語音控制，得以更智慧且快速地接收來自駕駛及乘客的各項指令。最新一代智慧駕駛輔助套件，功能全面優化，針對 DISTRONIC 智能定速測距輔助對於靜止車輛的最高反應車速自 60km/h 提高為約 100km/h，而智能轉向輔助除了可在車速 210km/h 內維持行駛在車道當中，還透過 360 度鏡頭的掃描來增加車道偵測機制，在低速狀態下可形成緊急通道，原廠表示可改善在彎曲路段行駛或高速巡航時維持在車道內行駛的能力。至於交通號誌輔助增加對於施工區路標、上方結構或臨時性標誌的辨識功能，也可在行經停止標誌或紅燈時給予警示。此外主動停車輔助的運作也新增底盤透視功能，滿足數位化的便捷感受。
動力方面，GLC 200 與 GLC 300 採用代號 M254 的 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，全車系悉數配備 9G-TRONIC 變速箱以及 4MATIC 全時四輪驅動系統，並搭配第二代 ISG 48V 高效輕油電系統；GLC 200 可輸出 204hp / 320Nm、GLC 300 則有 258hp 與 400Nm，EQ Boost 可額外提供 23hp 馬力及 200Nm 扭力。全車系標配「跑車化懸吊」，提供更加運動的操控感；另外提供選配 AIRMATIC 氣壓懸吊與後軸轉向系統（最高 4.5 度），提供絕佳舒適與操控性。
GLC 對於 Mercedes-Benz 品牌及國內市場均具有高度的重要性，不僅在導入後始終擁有穩定且良好的銷售表現，而 GLC Coupé 首度在 2016 年於國內販售後不僅補強品牌豪華休旅陣容，更促進 GLC 車系的市場魅力，向來是新車及二手車市場的熱門車款。如今第二代車型如期在臺上式，相信依然能在國內中大型休旅車市場中站穩一席之地。