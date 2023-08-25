首度提供 PHEV 動力、2024 年開始交車 新一代 Ford Transit Custom Nugget 登場

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Ford 發表全新世代 Transit Custom Nugget 露營車。在外觀方面，Transit Custom Nugget 與標準車型最大的不同之處在於車頂換上電動升降掀頂設計，同時表面支援太陽能充電功能，替車內的設施供電。車側方面則可以看到側邊帳的設計，可直接在定點向外拉起形成一個遮陽處方便休息。
進入車內，Transit Custom Nugget 可以具備兩張雙人床，前排兩張座椅具備 180 度旋轉機能，後排座椅則採用單張三人座設計，配備方面則有電熱爐、USB-C 插孔、儲物櫃等，在後半部則提供冷/熱水淋浴以及後擋板帳篷。除此之外，車內還搭載一組獨立的 7 吋觸控螢幕，可管理車內的暖氣、水位、電池電量和照明功能，亦可透過手機進行藍芽來遠端操作。至於中控台方面則搭載 13 吋 SYNC 4 多媒體觸控螢幕，支援無線 Android Auto 和 Apple CarPlay，以及無線充電。
動力表現上，Transit Custom Nugget 首度搭載 PHEV 插電式混合動力系統，採用 2.5 升自然進氣汽油引擎搭配電動馬達，綜效輸出達到 230匹最大馬力。搭配 11.8kWh 的電池模組可提供約 32 公里的純電續航里程。除了 PHEV 動力之外，Ford 也將額外提供最大馬力達 168 匹的柴油動力，並搭配 8 速自排變速箱。
首先上市預計是柴油車型，最快將於 2024 年春季開始交車，而 PHEV 動力車型則將在未來 12 個月內跟進，目前新車在德國的起價為 76,500 歐元。