外觀小針美容 全新小改款 Audi Q8 預告登場

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Audi 預告新款 Q8 將在 9/5 亮相。從官方公布的最新預告圖可以看到，新款 Audi Q8在車尾部分最明顯的變化在於尾燈內部的燈條組合有所不同，從原有的條狀式的光條改為 T 字形的構造，並保留橫向的貫穿式光條，整體來說變化相當細微。
現行 Audi Q8 推出迄今已有 5 年之久。至於在車頭方面，雖然目前官方尚未公開，但從外媒捕捉到的測試原型車蹤跡來判斷，其車頭的水箱罩樣式將重新設計，前保桿兩側的進氣孔造型亦有所不同，整體運動感受更加濃厚。
車內部分預期將不會有所變動，將延續近年慣用的直覺化操作介面和觸控屏幕為主的設計架構，配備 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙、10.1 吋中控主螢幕、MMI navigation plus 多媒體導航系統，並導入 Bang & Olufsen 3D 環繞音響系統、真皮多功能方向盤 (附換檔撥片)、無邊框車內後視鏡 (附自動防眩)、環艙氛圍照明套件 (多彩)、灰棕實木飾板、黑色織布頂篷、雙前座電動椅 (附電動腰靠及駕駛座記憶功能)、日照感應式四區獨立恆溫空調、後座出風口 (附觸控面板) 及 B 柱出風口等等。
酬載機能部分，Q8 在標準狀態下具備 605 公升的行李廂置物空間，透過後座椅背 40:20:40 分離傾倒之下可提昇至最高 1,755 公升，尾門採電動啟閉，支援體感啟閉功能。
動力表現上，參考國內引印的 Q8 55 TFSI quattro S line 採用 3.0 升 V6 渦輪增壓汽油引擎搭配 48V 輕型複合動力系統，可輸出 340hp 最大馬力及 500Nm 峰值扭力，搭配 tiptronic 8 速手自排及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，0-100km/h 加速僅需 5.9 秒。