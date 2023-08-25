電動車臨時沒電怎麼辦？Bell Energy開發出車用「Roadie V2」行動電源系統

隨著電動車快速發展，充電需求也跟著大增，若是遇到臨時沒電，電動車可不像手機，可以用隨身攜帶的行動電源充電，部分車廠會以車載充電設備提供臨時快充服務；而Bell Energy仍開發出車用的「Roadie V2」行動電源系統。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×「Roadie V2」是一款針對日本市場開發的行動電源系統，蓄電量為3.35kWh，\最大充電功率可達20Kw，支援CCS1與CHAdeMO充電接頭，充電線長度為2.2米，充電器重量為23.2kg、蓄電池重量為33.4kg，可用任何車輛運載，可在10分鐘內快速充電至20kW，為電動車提供緊急里程使用，該系統在日本已開始販售，銷售量已超過100組，並開放租賃。相信未來類似的緊急充電系統應該會越來越普遍。××首度提供 PHEV 動力、2024 年開始交車 新一代 Ford Transit Custom Nugget 登場外觀小針美容 全新小改款 Audi Q8 預告登場 【車勢星聞】賽車電影《GT：跨界玩家》全新無人機攝影技術展現極致逼真的賽車場面 15-11 Design推出以987 Cayman S底盤開發之複刻Porsche 914 recreation