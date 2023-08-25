經典塗裝 / 傳承海洋冒險精神 Defender 90 Marine Blue Edition 德國限量登場

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Defender 90 Marine Blue Edition 於德國限量 25 台登場。在外觀方面，這款限量發售 25 輛的 Defender 90 Marine Blue Edition 採用與 1950 年代、1960 年代和 1970 年代生產的 Defender相同的海洋藍圖裝，並搭配白色車頂、車頂行李架和標有“One of 25”的徽飾營造出獨有的鮮明車色。除此之外，這款限量車型還搭配白色的復古輪圈來增添粗獷感受。
車內部分也同步提供專屬的配備，該車型均基於 SE 車型所打造，並在方向盤、儀表板外緣和門板上採用相當吸睛的白色元素，並在座椅、儀表板、門板和中控台上採用了棕褐色皮革鋪陳。
動力上，Defender 90 Marine Blue Edition 僅採用 D250 動力系統，配備一具 3.0 升雙渦輪增壓直列六缸引擎，在 4,000rpm 轉速下可輸出245 hp (183 kW) 功率，在1,250 rpm 至2,250 rpm 轉速下可提供 570 Nm峰值扭力。雖然整體動力性能不能與 P400 或者 P525 等動力車型相比，但對於大多數消費者來說已經相當足夠使用。
Defender 90 Marine Blue Edition 僅在德國市場限量販售，每部起價為 99,800 歐元（約合 344 萬新台幣）。這款限量休旅車已經在風箏衝浪世界杯上亮相，因為 Defender 是該賽事的主要贊助商。
Land Rover Defender 車系在 2021 年初於國內發表後，無論是 110 長軸車型或是 90 短軸車型都受到臺灣消費者們的熱烈歡迎，並且於今年再度推出 130 加長車型，讓全車系的陣容更加完備。