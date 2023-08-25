裡外皆升級、導入 10.25 吋資訊幕　24 年式 Mazda2 / Mazda3 在臺登場

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2024 年式 Mazda2 導入原廠最高規格 Sport 外觀，以現行高階 Proactive Touring 車型為基礎，並簡化為單一車系編成 15S Urban Sport，正式售價同步下調為新臺幣 78.9 萬元起。
2024 年式 Mazda2 承襲家族語彙，全新燻黑設計的「魂動之翼」與頭燈搭配，讓輪廓線極富延展性並降低視覺重心的前後飾條，搭配升級全新雙色 16 吋鋁合金輪圈，整體視覺感官更活潑搶眼；同時導入全新車色「天際灰 (Aero Gray)」，以灰色為基底融合明亮及冷冽質感的色調。
內裝方面，座艙內新增赤紅色縫線座椅，穿插點綴於全新設計高質感織布座椅，結合多種材質堆疊出細膩質感。配備方面，配置 Smart Keyless 免鑰匙感應系統、7 吋中央資訊顯示幕、無線 Apple CarPlay 與倒車顯影系統，搭配 LED 光感應自動啟閉頭燈、6 具安全輔助氣囊、定速巡航系統與 i-ACTIVSENSE 主動安全科技等。
2024 年式 Mazda3 同樣提供四門房車與五門掀背車型，Hatchback / Sedan 車型編成簡化為：20S Carbon Edition、20S Premium、20S Signature 等共計 3 種。
全新年式Mazda3 在外型上保持不變，僅新增了全新「晶瓷白」車色選擇。車內最大的變化在於中控台換上全新的 10.25 吋顯示螢幕取代既有的 8.8 吋，並支援 Apple CarPlay / Android Auto 手機連結，其中 Apple CarPlay 則首度加入無線連結功能，可惜的是螢幕依舊未有觸控功能。同時導入前擋投影式 HUD (全新支援智慧型手機導航指引)、無線充電 (Qi) 和 USB-Type C 插孔(含照明) 等機能。
除了導入新年式 Mazda2 和 Mazda3 之外，台灣馬自達於今年 2 月舉辦的新春媒體餐敘透露將於今年底前導入品牌全新的休旅車款 CX-60 來強化產品陣容，在街上也陸續出現測試車蹤影，期待帶來更多元、堅強的產品陣容供消費者選擇。