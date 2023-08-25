新臺幣 369 萬元起　第三代小改款 Porshce Cayenne 正式發表上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，第三代小改款擁有極具張力的外觀設計，全新的車頭造型結合更飽滿的拱型前葉子鈑、全新的引擎蓋與充滿科技感的頭燈，凸顯出車輛的寬幅。車尾設計特點包含 3D 立體設計的尾燈，後保桿整合了車牌框，使尾門下部造型更顯簡潔。新增的選配項目則使全新 Cayenne 更加動感與個性化，包含車色選擇中新增三個全新車色；Cayenne Coupé 另外提供的輕量化運動套件，減輕車重達 33 kg；以及多款新推出的 20、21 和 22 吋輪圈。
台灣保時捷總裁 Christian Nater (右) 與行銷處長 Daniel Feucht (左) 合影。
內裝方面，全新 Porsche Cayenne 導入保時捷駕駛者體驗設計概念（Porsche Driver Experience）」，中控台配備 12.3 吋保時捷通訊管理系統 (PCM)，標準配備線上導航和多媒體服務，同時在這次改款當中更首度提供副駕前方 10.9 吋螢幕，其螢幕表面經過特殊的處理，從駕駛座位置無法查看副駕駛側顯示屏的內容，意味著副駕乘客使用串流媒體觀看影片時也不會干擾到駕駛者。車主可以透過多種方式將手機與車輛配對，除了前排的 USB-C 插口，還可掃描 PCM 上顯示的 QR CODE 直接連結 Apple CarPlay 以及大量應用程式。此外透過 Siri 語音助手也可操作車輛功能。全新的多功能運動型方向盤則源自 911 車系來強化運動風格。駕駛模式切換旋鈕位於方向盤上，可切換 Normal（標準），Offroad（越野），Sport（運動）和Sport Plus（運動升級）模式。同時新樣式的引擎啟動按鈕依然位於方向盤左側，而在方向盤右側，則可以看到排檔桿移動至中控台上進行操作，以騰出中央鞍座更多的空間。
動力方面，入門 Cayenne 車型搭載 3.0 升渦輪增壓 V6，擁有 353PS/500Nm 最大性能輸出；Cayenne E-Hybrid 則結合上新型電動馬達，綜合輸出功率達 470PS，再配合上 25.9kWh 電池組，實現長達 90 公里 (WLTP) 的純電動續航里程，新型 11 kW 車載充電系統現在可以將適當電源的充電時間縮短到不到兩個半小時；Cayenne S 則從原先的 V6 改為 4.0 升雙渦輪 V8 引擎，具備 474PS/600 Nm 最大輸出，靜止加速到 100km/h 可在 4.7 秒內完成，最高時速為 273km/h。
Cayenne 的誕生對 Porsche 可說是相當重要，不僅僅救回公司所陷入的財務危機，更開創了一個全新的產品方向。使以往在街上相當稀有的跑車品牌，現在成為市占率最高的豪華品牌之一，雖然許多同級競爭對手都紛紛爭先恐後地推出休旅車款，不過 Cayenne 所豎立了的崇高地位已經難以被其他品牌超越。