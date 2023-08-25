極致奢華，顏質、科技再提升！　小改款 Porsche Cayenne 試駕

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台灣保時捷於 2023 年 8 月 25 日發表上市 2024 年式第三代小改款 Porshce Cayenne 車型，車型編成與建議售價分別為新臺幣 3,690,000 元起 (Cayenne)、4,480,000 元起 (Cayenne E-Hybrid)、5,320,000 元起 (Cayenne S)、3,910,000 元起 (Cayenne Coupé)、5,630,000 元起 (Cayenne S Coupé)。
本次試駕車款為小改款 Porsche Cayenne，建議售價為新臺幣 3,690,000 元起。選配胭脂紅色 (Carmine Red) 烤漆，售價為 NT$ 151,500。新在哪裡？
外觀：
●車頭葉子鈑以及保險桿經過重新設計，新的引擎蓋彰顯了車輛的寬度。
●全新矩陣式頭燈每組以 16,384 顆可單獨控制的微型 LED 組成，照射距離最遠可達到 600 公尺。
●三維設計的尾燈。
●全新後保桿整合了車牌框。
●輪圈：原標配 19 吋升級成 20 吋 Cayenne Design 輪圈，另外也可選配 20、21 和 22 吋的輪圈造型。
內裝：
●導入全新 Porsche Driver Experience 設計概念。
●中控螢幕依舊維持 12.3 吋。
●全新 12.6 吋數位儀表。
●全新的方向盤則源自 911 車系來強化運動風格。駕駛模式切換旋鈕位於方向盤上，可切換 Normal（標準），Offroad（越野），Sport（運動）和Sport Plus（運動升級）模式。
●中船重新設計，排檔桿移動至中控台上進行操作。
動力：
●入門Cayenne車型搭載3.0升V型6缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 8 速手自排，四輪驅動配置。
●最大馬力：353hp/5,400-6,400rpm、最大扭力：51.0kgm/1,450-4,500rpm、0-100km/h：6.0s。
●平均油耗：9.2km/L。
外觀方面，第三代小改款擁有極具張力的外觀設計，全新的車頭造型結合更飽滿的拱型前葉子鈑、全新的引擎蓋與充滿科技感的頭燈，凸顯出車輛的寬幅。車尾設計特點包含 3D 立體設計的尾燈，後保桿整合了車牌框，使尾門下部造型更顯簡潔。新增的選配項目則使全新 Cayenne 更加動感與個性化，包含車色選擇中新增三個全新車色；Cayenne Coupé 另外提供的輕量化運動套件，減輕車重達 33 kg；以及多款新推出的 20、21 和 22 吋輪圈。
全新的引擎蓋與充滿科技感的頭燈，凸顯出車輛的寬幅。
LED 矩陣式頭燈系統成為標準配備，高解析度 LED 矩陣式頭燈系統則是全新的選配項目。藉著兩個高解析模組與每個頭燈超過 32,000 像素的 LED，高解析度 LED 矩陣式頭燈系統的創新科技得以像素為單位，精準判定其他用路人，並遮蔽遠光燈光束，避免眩光的影響。頭燈模組的亮度具有超過 1,000 段調節，可根據不同駕駛情況調整燈光模式，大幅增進安全性與舒適性。
碩大的進氣口造型，凸顯出品牌一貫的運動性格。
小改款 Porsche Cayenne 車身尺碼分別為 4,930x1,983x1,698mm，軸距為 2,895mm。
試駕車有選配高亮澤黑色 SportDesign 造型外觀套件，要價 NT$325,000。
足踏 21 吋 Cayenne Exclusive Design 輪圈，選配價為 NT$ 178,400。
車尾設計特點包含 3D 立體設計的尾燈，全新後保桿整合了車牌框，使尾門下部造型更顯簡潔。
看上去相當熱血的後擾流尾翼。
採用雙邊雙出共四根的排氣尾管設計，視覺張力十足。內裝方面，全新 Porsche Cayenne 導入保時捷駕駛者體驗設計概念（Porsche Driver Experience）」，中控台配備 12.3 吋保時捷通訊管理系統 (PCM)，標準配備線上導航和多媒體服務，同時在這次改款當中更首度提供副駕前方 10.9 吋螢幕，其螢幕表面經過特殊的處理，從駕駛座位置無法查看副駕駛側顯示屏的內容，意味著副駕乘客使用串流媒體觀看影片時也不會干擾到駕駛者。車主可以透過多種方式將手機與車輛配對，除了前排的 USB-C 插口，還可掃描 PCM 上顯示的 QR CODE 直接連結 Apple CarPlay 以及大量應用程式。此外透過 Siri 語音助手也可操作車輛功能。全新的多功能運動型方向盤則源自 911 車系來強化運動風格。駕駛模式切換旋鈕位於方向盤上，可切換 Normal（標準），Offroad（越野），Sport（運動）和 Sport Plus（運動升級）模式。同時新樣式的引擎啟動按鈕依然位於方向盤左側，而在方向盤右側，則可以看到排檔桿移動至中控台上進行操作，以騰出中央鞍座更多的空間。
搭載完全重新打造的顯示幕與操控概念，首度運用來自於 Taycan 的保時捷駕駛者體驗設計概念，注重並最佳化駕駛者的操作軸心。
方向盤左後方的控制撥桿增加了操作駕駛輔助系統的功能。
首度搭載 12.6 吋的全數位儀錶，具有單獨豎立在儀錶台上的曲面螢幕，搭配多種顯示模式，還可額外選配全面優化的抬頭顯示器。
自排變速箱排檔桿設置於儀錶台上，為全新的中央鞍座創造出額外空間。
跑車計時套件選配價為 NT$ 68,200。
標配的 12.3 吋保時捷通訊管理系統（PCM）中央螢幕，協調地整合於全新儀錶台中，提供所有車輛相關功能的設定，並內建 Spotify® 及 Apple Music® 等應用程式，增強全新 Cayenne 的聯網功能。
乘客座亦首次提供一具 10.9 吋的顯示幕作為選配項目 (NT$86,700)，為前座乘客帶來豐富的乘坐體驗，不僅能夠顯示性能數據、獨立操作資訊娛樂系統，還能在行駛時播放的串流影音內容，此顯示幕上有著特殊鍍膜，確保駕駛者不會從旁被螢幕內容所分心。
BOSE® 環繞音響系統選配價為 NT$86,000。
配備手機無線充電盤。
碩大且就手的控制介面，結合機械式空調控制開關與具體感震動回饋的音量控制器，外型精緻兼具最佳操作感。全新保時捷駕駛者體驗設計概念的關鍵特色，是在數位和類比兩種衝突的元素之間取得了完美的平衡。
杯架中央具有 12V 的電源口。
本次試駕車選有雙前座十四向電動調整舒適座椅 (含記憶套件，選配價 NT$67,000)，包覆性以及質感上均屬於豪華車款應有的感受。
後座膝部空間相當寬廣，頭部無明顯壓迫，整體相當舒適愜意。
後座享有空調出風口，並可選配四區恆溫系統。
下方設有 12V 電源及兩個 Type-C 充電口。
行李廂空間設計的相當平整，標準容積為 652L，適於日常使用，且在後座完全收折下可提升至 1,510L。動力方面，入門 Cayenne 車型搭載 3.0 升渦輪增壓 V6，擁有 353PS/500Nm 最大性能輸出；Cayenne E-Hybrid 則結合上新型電動馬達，綜合輸出功率達 470PS，再配合上 25.9kWh 電池組，實現長達 90 公里 (WLTP) 的純電動續航里程，新型 11 kW 車載充電系統現在可以將適當電源的充電時間縮短到不到兩個半小時；Cayenne S 則從原先的 V6 改為 4.0 升雙渦輪 V8 引擎，具備 474PS/600 Nm 最大輸出，靜止加速到 100km/h 可在 4.7 秒內完成，最高時速為 273km/h。
標準懸吊系統搭載含保時捷主動式懸載調整系統（PASM）的鋼製彈簧，全新的減震筒採用雙閥門技術，使彈簧回彈與壓縮的段數可各自獨立，在所有駕駛情況下都能有最佳性能表現。尤其是低速的舒適性、過彎時的操控性，以及車輛俯仰和側傾的支撐性都有明顯提升。藉由選配具雙氣室與雙閥門技術的全新主動式氣壓懸吊，還能更進一步提升駕駛體驗，無論是相較於標準懸吊系統或前代車型，全新主動式氣壓懸吊藉著較軟的懸吊特性強化駕駛體驗，增進車輛穩定性，並讓公路與越野的操控更簡單。同時該系統還增進操駕精準度與性能表現，減低車輛在各種動態駕駛情境中的車身位移，也讓 Normal、Sport、Sport Plus 等駕駛模式之間的差異更顯著。
重新調校的 3.0 升 V6 渦輪增壓引擎是 Cayenne 的入門動力，可輸出 353 PS （260 kW）最大馬力與 500 Nm最大扭力，比以往高出 13 PS（10 kW）與 50Nm。
透過方向盤右下的旋鈕可切換駕駛模式 (Drive Mode)。將其實際開上路，精準的方向盤配置讓駕駛隨即掌握住路況，扎實的底盤路感回饋相當沉穩舒適，輔以優異的 NVH 工程表現，即便高速行駛車內仍泰然自若，車體行經坑洞或不平整路面均不會產生多餘晃動，惟低於心理預期的速度感加上車重產生的慣性因素，煞車時需留意實際車速，施加合宜的踩踏力道。使得重達超過 2 噸的車身能夠輕巧又安定的處理每段路況。標準配置的 PTM 四輪驅動系統，即使經過過濕滑的路面，也能使車輛動態安穩不躁動。此外，提供 Normal 一般、Sport 運動、Sport Plus 進階運動以及 Offroad 越野等四種駕駛模式設定，在日常代步與熱血駕馭間隨意轉換，讓駕駛不自覺進入速度的情懷。
Cayenne 的誕生對 Porsche 可說是相當重要，不僅僅救回公司所陷入的財務危機，更開創了一個全新的產品方向。以往在街上相當稀有的跑車品牌，現在成為市占率最優秀的豪華品牌之一，雖然許多同級競爭對手都紛紛爭先恐後地推出休旅車款，不過 Cayenne 所豎立了的崇高地位已經難以被其他品牌超越，但若要問是什麼讓消費者們最為之瘋狂，應該還是要歸功於該廠豐富的賽道歷史與品牌形象。