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極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕

極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 本次試駕車款為小改款 Porsche Cayenne，建議售價為新臺幣 3,690,000 元起。選配胭脂紅色 (Carmine Red) 烤漆，售價為 NT$ 151,500。

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全新的引擎蓋與充滿科技感的頭燈，凸顯出車輛的寬幅。

極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 LED 矩陣式頭燈系統成為標準配備，高解析度 LED 矩陣式頭燈系統則是全新的選配項目。藉著兩個高解析模組與每個頭燈超過 32,000 像素的 LED，高解析度 LED 矩陣式頭燈系統的創新科技得以像素為單位，精準判定其他用路人，並遮蔽遠光燈光束，避免眩光的影響。頭燈模組的亮度具有超過 1,000 段調節，可根據不同駕駛情況調整燈光模式，大幅增進安全性與舒適性。

極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 碩大的進氣口造型，凸顯出品牌一貫的運動性格。

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小改款 Porsche Cayenne 車身尺碼分別為 4,930x1,983x1,698mm，軸距為 2,895mm。

極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 試駕車有選配高亮澤黑色 SportDesign 造型外觀套件，要價 NT$325,000。

極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 足踏 21 吋 Cayenne Exclusive Design 輪圈，選配價為 NT$ 178,400。

極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 車尾設計特點包含 3D 立體設計的尾燈，全新後保桿整合了車牌框，使尾門下部造型更顯簡潔。

極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 看上去相當熱血的後擾流尾翼。

採用雙邊雙出共四根的排氣尾管設計，視覺張力十足。

極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 搭載完全重新打造的顯示幕與操控概念，首度運用來自於 Taycan 的保時捷駕駛者體驗設計概念，注重並最佳化駕駛者的操作軸心。

極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 方向盤左後方的控制撥桿增加了操作駕駛輔助系統的功能。

極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 首度搭載 12.6 吋的全數位儀錶，具有單獨豎立在儀錶台上的曲面螢幕，搭配多種顯示模式，還可額外選配全面優化的抬頭顯示器。

極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 自排變速箱排檔桿設置於儀錶台上，為全新的中央鞍座創造出額外空間。

極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 跑車計時套件選配價為 NT$ 68,200。

標配的 12.3 吋保時捷通訊管理系統（PCM）中央螢幕，協調地整合於全新儀錶台中，提供所有車輛相關功能的設定，並內建 Spotify® 及 Apple Music® 等應用程式，增強全新 Cayenne 的聯網功能。

極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 乘客座亦首次提供一具 10.9 吋的顯示幕作為選配項目 (NT$86,700)，為前座乘客帶來豐富的乘坐體驗，不僅能夠顯示性能數據、獨立操作資訊娛樂系統，還能在行駛時播放的串流影音內容，此顯示幕上有著特殊鍍膜，確保駕駛者不會從旁被螢幕內容所分心。

極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 BOSE® 環繞音響系統選配價為 NT$86,000。

極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 配備手機無線充電盤。

極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 碩大且就手的控制介面，結合機械式空調控制開關與具體感震動回饋的音量控制器，外型精緻兼具最佳操作感。全新保時捷駕駛者體驗設計概念的關鍵特色，是在數位和類比兩種衝突的元素之間取得了完美的平衡。

極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 杯架中央具有 12V 的電源口。

極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 本次試駕車選有雙前座十四向電動調整舒適座椅 (含記憶套件，選配價 NT$67,000)，包覆性以及質感上均屬於豪華車款應有的感受。

極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 後座膝部空間相當寬廣，頭部無明顯壓迫，整體相當舒適愜意。

極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 後座享有空調出風口，並可選配四區恆溫系統。

極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 下方設有 12V 電源及兩個 Type-C 充電口。

行李廂空間設計的相當平整，標準容積為 652L，適於日常使用，且在後座完全收折下可提升至 1,510L。

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極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 重新調校的 3.0 升 V6 渦輪增壓引擎是 Cayenne 的入門動力，可輸出 353 PS （260 kW）最大馬力與 500 Nm最大扭力，比以往高出 13 PS（10 kW）與 50Nm。

極致奢華，顏質、科技再提升！ 小改款 Porsche Cayenne 試駕 透過方向盤右下的旋鈕可切換駕駛模式 (Drive Mode)。

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