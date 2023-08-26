首度搭載雙滑門設計 Volkswagen Multivan T7 California Concept 正式亮相

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Volkswagen Multivan T7 California Concept 經過多次預告後終於亮相，預期將在 2024 年投產。在外觀方面，T7 世代的 California 同樣配有專屬的可掀式車頂，但與歷代車型最大的變化在於雙側邊均配有側滑門的設計，過往左側內部是為了對應廚具設施而採用封閉式設計，但新一代 California 將其位置向後移動，如此一來便可以達成雙滑門的設計，進而提升使用的多元性。
車內方面，由於 California Concept 是基於 Multivan T7 的長軸車型打造而成，車長為 5,173mm，能夠滿足在車內活動的空間。當然 California 應有的配備也都一應俱全，包含可旋轉 180 度的雙前座椅、多功能摺疊板、後座乘客艙座椅平躺臥鋪功能、隱藏式收折流理台、單爐烹飪瓦斯爐等等，搭配 USB Type-C 插槽、12V 120W 電源供應等等，滿足出遊時便利性。
特別的是，此次在 California Concept 可以看到車內的 C 柱有一組多功能平板電腦，其可以手動拆卸下來，並能遠端控制車輛的功能，包含升降車頂、淡水/廢水訊息、車內照明系統、冰箱、電源開關等。
動力部目前已確認將採用 1.4 升渦輪增壓汽油引擎搭配電動馬達、13kWh 鋰離子電池組和 7 速 DSG 變速箱組成的 PHEV 動力，但實際性能表現還有待官方正式揭曉。
Volkswagen California 車款可追溯至 1988 年 Caravan Salon 貿易博覽會上首次亮相的 T3 車型，迄今已有 35 年的歷史。目前銷量在全球已累積超過 26 萬輛，其中自 2019 年以來已售出 175,000 輛，堪稱是品牌目前最受歡迎的車型之一。