裡外皆升級、導入 10.25 吋資訊幕　24 年式 Mazda2 / Mazda3 在臺登場

首度搭載雙滑門設計 Volkswagen Multivan T7 California Concept 正式亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

全球最大的露營休旅車展 Caravan Salon Düsseldorf德國杜塞道夫露營車暨汽配展正式開幕，而預告許久的 Volkswagen Multivan T7 California Concept 如期登場，雖然新車冠上了概念車之名，但整體的配置已經與量產版無異。而 Volkswagen 也預計將在 2024 年率先供應歐洲市場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Volkswagen Multivan T7 California Concept 經過多次預告後終於亮相，預期將在 2024 年投產。
在外觀方面，T7 世代的 California 同樣配有專屬的可掀式車頂，但與歷代車型最大的變化在於雙側邊均配有側滑門的設計，過往左側內部是為了對應廚具設施而採用封閉式設計，但新一代 California 將其位置向後移動，如此一來便可以達成雙滑門的設計，進而提升使用的多元性。

車內方面，由於 California Concept 是基於 Multivan T7 的長軸車型打造而成，車長為 5,173mm，能夠滿足在車內活動的空間。當然 California 應有的配備也都一應俱全，包含可旋轉 180 度的雙前座椅、多功能摺疊板、後座乘客艙座椅平躺臥鋪功能、隱藏式收折流理台、單爐烹飪瓦斯爐等等，搭配 USB Type-C 插槽、12V 120W  電源供應等等，滿足出遊時便利性。

特別的是，此次在 California Concept  可以看到車內的 C 柱有一組多功能平板電腦，其可以手動拆卸下來，並能遠端控制車輛的功能，包含升降車頂、淡水/廢水訊息、車內照明系統、冰箱、電源開關等。

動力部目前已確認將採用 1.4 升渦輪增壓汽油引擎搭配電動馬達、13kWh 鋰離子電池組和 7 速 DSG 變速箱組成的 PHEV 動力，但實際性能表現還有待官方正式揭曉。

Volkswagen California 車款可追溯至 1988 年 Caravan Salon 貿易博覽會上首次亮相的 T3 車型，迄今已有 35 年的歷史。目前銷量在全球已累積超過 26 萬輛，其中自 2019 年以來已售出 175,000 輛，堪稱是品牌目前最受歡迎的車型之一。

MG新世代電動敞篷跑車Cyberster將擁有超過500匹馬力

轉性越野？品牌救世主 Porsche Cayenne 賣破百萬台的秘密？

跟福斯California槓上了 福特Transit Custom Nugget設計似乎更好

極致奢華，顏質、科技再提升！　小改款 Porsche Cayenne 試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀