預計年底開始交車 MG Cyberster 正式於成都車展亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀
MG Cyberster 於近日舉辦的成都車展上首度對外公開。外觀上，MG Cyberster 為傳統的雙人軟篷跑車，長寬高分別為 4,535mm x 1,913mm x 1,329mm，軸距為 2,690mm，車重為 1,850kg。可電動收折的軟篷車頂採用可大幅降低車重及重心的布料製成，車頭被刻意壓低，營造更流線的樣貌，頭燈以原子能為靈感，尾廂上緣採取鴨尾造型，後方延續了概念車的類英國國旗箭頭式尾燈，表露出的驕傲的英倫血統，鍘刀式車門以微上掀的方式開啟，散發出優雅的氣質。
MG Cyberster 內裝格局採用標準的雙人跑車架構，中控台上方未有傳統的多媒體觸控螢幕，在駕駛座前方採用一組環繞式的曲面液晶螢幕，內部採用 Qualcomm Snapdragon 8155 晶片處理；方向盤則為雙幅式平底化設計，而全車透過大量的皮質材質來包覆，座椅中央更透過麂皮材質來添增運動感受。至於在中央鞍座部分，可以看到其採用傾斜的設計，整合了電子排檔按鍵和一組直立式的觸控螢幕，再往下則有電動軟篷的開關和杯架。
動力部分，MGCyberster提供單電馬達高低功率車型以及雙電動馬達兩款配置，入門的單電動馬達車型於後軸搭載一具永磁同步電動馬達，低功率版本輸出值為 314ps、高功率版本功率則有 340ps；至於雙電馬達車型，則在前軸新增一具電動馬達，其輸出值為150kW，結合後軸的電動馬達可發揮 544ps 綜效輸出。電池容量分別有 64kWh 和 77kWh 兩款，對應的續航里程分別可達 501km、520km 和 580km。