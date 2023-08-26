EV9 縮小版 ! 全新 Kia EV5 正式登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
Kia EV5 於成都車展全球首發，將在年底前率先於中國大陸市場推出。在外觀部分，可以觀察出 Kia EV5 完整承襲概念車的設計，循 Kia 全新"Opposites United 對立的和諧"設計理念，將自然和現代的對比特質融入全車設計語彙並賦予其獨到個性。整體造型與 EV9 相似，呈現出棱角分明的外觀輪廓，其設計靈感來自水晶和岩石的形狀，車頭在少了傳統水箱護罩後，則以一塊大面積的飾板覆蓋，兩側加入鏟子狀的 LED 大燈，營造出極具未來感的面貌。車身尺寸方面，長寬高分別為 4,615mm x 1,875mm x 1,715mm，軸距則為 2,750mm。
車內方面，Kia EV5 中控台採用雙液晶螢幕鋪陳，下方冷氣出風口則整合空調實體按鍵，同時上方亦有多媒體系統的觸控螢幕，中央鞍座採用懸浮式設計，並提供一組開放式平台，配有杯架、無線充電板等機能。
動力表現上，Kia EV5 同樣基於 E-GMP 架構打造，底盤型式採用獨立前麥花臣、後多連桿式的設計，基本上與 Kia 其它同架構的電動車款一致。根據工信部透露的動力規格，其將將配備來自德國 Vitesco緯湃科技的永磁同步電動馬達，最大輸出可發揮 215 匹最大馬力 (160 kW) 以及 310Nm 的峰值扭力，並將動力傳輸到前輪，最高速度則以電子方式限制為每小時 185 公里。另外 EV5 還將搭載容量達 82kWh 的鐵鋰電池模組，不過目前尚未透露精確的續航里程表現。
Kia EV5 將由東風悅達起亞主導在當地生產，不僅將針對當地市場，未來還將進一步拓展全球市場，因此也有極大機會於北美、歐洲等地販售。