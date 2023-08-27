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60 顆喇叭上身 ! Toyota Sienna 化身移動 DJ 舞台

7Car 小七車觀點

傳統廂式 MPV 雖然並未能夠像目前市場上的 Crossover 或 SUV 那般受歡迎，不過論其酬載機能等方面仍相當的實用。近日 Toyota USA 以旗下在北美的 MPV 主力 Seinna 為基礎，特別打造出一款 DJ 專用的影音概念車 Remix Concept。

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Toyota 近日推出以 Sienna 打造的 Remix Concept 概念車。
此款以 Toyota Sienna 打造的 Remix Concept 概念車是 Toyota USA 攜手 Complete Customs 和 SiriusXM 廣播公司打造而成。最大的特色在於全車加裝 60 顆揚聲器的音響系統，其中包括 4 顆 12 吋低音喇叭、36 顆中音喇叭以及 14 顆高音揚聲器和 6 顆方向盤喇叭。同時以 16 顆擴大器驅動，可以產生高達 25,000 瓦的功率，所有的音源均透過 12 通道數位訊號處理器，能夠連結車上的 8 通道混音器創造出不同的音場。

當然 Toyota  原廠不只加裝了音響系統，還對應音響設施特別換上磅數更重的彈簧，增加 2 吋的懸架高度，同時搭配四顆 22 吋的胎圈，車內也大量使用隔音材質鋪陳。值得一提的是，Remix Concept 概念車的尾門也因應音響的裝潢換上對開式的設計，同時在車頂加裝可完全伸縮的機構，創造出 DJ 專屬的高架平台，而該平台也配有數位轉盤。

對應龐大的電流，車內搭載 6 塊 56V鋰離子電池，可提供 16 安培的電量，另外亦可透過兩組 110V 插頭充電，可為安裝在行李艙 43 吋 HD 電視供電，該電視具有 WiFi 連結功能，可用於流媒體影片或者雲端遊戲。

今年上半年，Sienna 車系在北美的銷量下降了 18.8%，目前為止僅售出 27,940  輛新車，仍落後 Honda Odyssey，後者目前總計售出近 40,000 輛。不過這兩款日系品牌均僅在 Chrysler Pacifica 之後，該車在第二季度就售出了近 45,000 輛新車，目前 Pacifica 車系今年上半年累計的銷量為 73,845輛。

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