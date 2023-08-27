一紙MOU炒話題？KYMCO聯手泰國能源巨擘插旗東協才有戲！

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說起PTT泰國石油集團的地位等同於國內中油，不僅是全球100強的大企業，更是「喊水會結凍」的巨人，因此Kymco與擁有強力後盾的Arun Plus合作，等同兩強聯手的組合；比起那些簽署MOU炒話題又或者因惡意違約而被告的廠商來說，似乎來得更務實也更低調，這也頗符合Kymco的企業文化。
打從正式以Ionex投入電動機車領域開始，Kymco就陸續獲得不少海外廠商的青睞，雖說在這個領域仍是新手，但畢竟Kymco在機車界業務憑藉替BMW代工早有口碑，尤其在歐洲市場的佔有率不小，所以陸續與中國盒馬鮮生、張飛充電策略聯盟，再來則是為了前進困難重重詭譎多變的南亞印度，而和當地22 MOTORS聯手成立22 Kymco(最後雖解散卻尋得更有利的合作對象，但一切低調進行中…)，同時基於東協市場的布局，與新創獨角獸Grab的合作算是試水溫，隨後則是與美國哈雷攜手針對電動重機品牌LiveWire進行更密切的合作，甚至還推上紐約證交所，縱使台灣市場將龍頭地位拱手讓給他人看似失利，實際上總以鴨子划水之姿態度極度低調的Kymco在世界佈局卻是捷報連連，再加上這回成立市值高達6億泰銖、約新台幣5.4億元的AIonex(背後的Aurn Plus也有Swap & Go換電服務)，也證明唯有默默耕耘、穩健不躁進才能嘗到甜美果實，同時這也代表Kymco不是只把重心擺在台灣市場，畢竟雞蛋擺在同一個籃子風險太高，而且眼光放遠放大、目標明確才是長久之計。
不過看到Kymco的成果再看看其他許多的廠商，讓我不免聯想到日本戰國時代的狀況。在當時僅出一張嘴、急於邀功又或做做樣子的大名其實不少，身處京都有著天皇庇護的公卿們更是如此，當然也少不了自以為是的大名第二代，然而在那個時期實踐「起而行」最透徹的行動派代表，非以「天下布武」為目標的織田信長莫屬，雖然最後因家臣明智光秀的謀反而命喪本能寺，但卻是奠定一統日本基礎的霸主，而且一旦決定絕不拖泥帶水只求勝利。而在戰國大名中最為低調且長壽的德川家康，則是以不外顯、內斂、穩健、不急躁、忍氣吞聲為人生最高哲學，並尋找志趣相同的夥伴，最終結果就是建立德川幕府完全統一日本的大願，之所以會舉織田信長和德川家康為例子，是因為Kymco的經營之道似乎是這兩位大名的綜合體-低調穩健的行動派。而那些簽了MOU就大鳴大放者，是否為了炒股或其他目的就不得而知，至少坐下來簽了正式合約要比MOU來得務實多了
所以商場上簽了一紙MOU就消息滿天飛多到不勝枚舉，這一點也沒有法律效益完全不用負責任，說穿了不外乎就是炒作及自抬身價，唯有雙方正式用印的正式合約才算數，至於簽約過程中的一切要不要大肆宣揚？當然萬萬不可，依照生物法則通常不是無疾而終就是胎死腹中，所以還是低調為上！
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