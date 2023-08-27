Toyota Prius PHEV No.012 ---- 停車輔助配備好用嗎？

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Toyota Prius PHEV Prius PHEV 具備前後保險桿各 4 顆停車輔助雷達，可在儀錶板選單內調整 3 段警告音量。

Toyota Prius PHEV

Toyota Prius PHEV PKSB 防碰撞輔助系統提供低速狀態 (例如停車時) 下更多一道防線。

Toyota Prius PHEV Prius PHEV 所配備的 PVM 環景影像輔助系統具備 3D 顯示模式，如圖中所示，系統透過環車鏡頭拍攝畫面拼接出車身四周的畫面，中央則繪製模擬實車的立體圖像，幫助駕駛輕易理解車輛與周圍環境的相對位置與情況。使用時可透過右側的鳥瞰視角來對照，並可點選各角度的鏡頭圖示來切換觀看方向。

進入 2D 模式後，則可將左側畫面顯示出特定視角 (或 R 檔時正後方的視角)，搭配右側鳥瞰角度作為對照，而正後方視角搭配 R 檔使用時，畫面中的三色標線可作為與後車距離的參考。