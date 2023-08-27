Toyota Prius PHEV No.012 ---- 停車輔助配備好用嗎？

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Prius PHEV 具備前後保險桿各 4 顆停車輔助雷達，可在儀錶板選單內調整 3 段警告音量。從隨車基本的配備來看，Prius PHEV 在車身前後保險桿當中，分別配置 4 顆停車輔助雷達，使總數達到 8 顆。在駕駛 Prius PHEV 時，只要排到 P 檔以外的檔位，系統便會開始偵測周遭，根據這段時間使用的經驗而言，車尾可偵測的範圍較車頭更長，而原廠使用手冊中也有移到車頭偵測距離約 100 公分，車尾約 150 公分，在實務上可以對應日常的停車情景，特別是車尾因車頂流線設計而使後擋風玻璃位置較為高聳，雖已不若舊款車型採用雙片後擋風玻璃造型設計，而讓視野更完整，然而有了更長距離的後方停車雷達，還是顯得格外實用。
在警示的方式中，停車輔助雷達會透過車內的揚聲器來發出不同密集程度蜂鳴聲的警示駕駛，當障礙物開始進入偵測範圍時會發出第一段較慢的警示燈，並隨接近程度提高而會再出現 2 種密集度的蜂鳴聲，直到接近至約 30 公分內會變為連續聲響，因此相當直覺。
除了停車輔助雷達之外，Prius PHEV 也搭載了 PKSB 防碰撞輔助系統，可在低速 (約 15km/h 內) 行駛接近障礙物而未踩下煞車 (或太晚踩下煞車)時、過度踩下油門踏板時，或是排入錯誤檔位 (例車頭前方有障礙物但排入 D 檔) 時作動，系統會依據當下情形限制動力輸出或控制煞車，來避免碰撞。在使用此車的期間，並未體驗到此項配備，然而多了這道備而不用的防線，也是好事一樁。
PKSB 防碰撞輔助系統提供低速狀態 (例如停車時) 下更多一道防線。Prius PHEV 在停車的影像輔助配備上，擁有 PVM 環景影像輔助系統，透過前後及兩側後視鏡下方的攝影鏡頭拍攝車輛周遭畫面，經過系統的影響處理機制後，繪製車身四周的拼接畫面，並在中控台上方的 Drive+ Link 9 吋 4G 觸控式螢幕顯示，除了可透過排入 R 檔來啟動後方攝影畫面，也可藉由車載系統主選單下排功能表最左側的攝影鏡頭符號來進入 PVM 環景影像輔助系統。
Prius PHEV 所配備的 PVM 環景影像輔助系統具備 3D 顯示模式，如圖中所示，系統透過環車鏡頭拍攝畫面拼接出車身四周的畫面，中央則繪製模擬實車的立體圖像，幫助駕駛輕易理解車輛與周圍環境的相對位置與情況。使用時可透過右側的鳥瞰視角來對照，並可點選各角度的鏡頭圖示來切換觀看方向。此套 PVM 環景影像輔助系統擁有左右分割的基本顯示介面，在按鍵編排上直覺易懂，左下角的「自動開啟」功能啟動後可在行經狹窄路況時開啟 PVM 環景影像輔助系統，而一旁的 3D/2D 按鈕則代表 3D 或 2D 顯示模式，當啟動 3D 顯示模式時，系統透過環車鏡頭拍攝畫面拼接出車身四周的畫面，中央則繪製模擬實車的立體圖像，幫助駕駛輕易理解車輛與周圍環境的相對位置與情況。使用時可透過右側的鳥瞰視角來對照，並可點選各角度的鏡頭圖示來切換觀看方向。
進入 2D 模式後，則可將左側畫面顯示出特定視角 (或 R 檔時正後方的視角)，搭配右側鳥瞰角度作為對照，而正後方視角搭配 R 檔使用時，畫面中的三色標線可作為與後車距離的參考。進入 2D 模式後，則可將左側畫面顯示出特定視角 (或 R 檔時正後方的視角)，搭配右側鳥瞰角度作為對照，而正後方視角搭配 R 檔使用時，畫面中的三色標線可作為與後車距離的參考。若覺得畫面顯示範圍不夠大，還可以再點選畫面右下角的圖示來啟動全螢幕顯示，使畫面進一步放大，其影像畫質清晰，在不同光源下也具備適當的顯示效果，畫面流暢度也相當不錯，對於停放各種車位時的信心增進不少。
點選畫面右下角的圖示可切換為全螢幕顯示，影像畫質清晰，在不同光源下也具備適當的顯示效果，畫面流暢度也相當不錯，對於停放各種車位時的信心增進不少。綜觀前述的停車輔助配備，在視覺與聽覺上均提供駕駛足夠的參考與視野，輔以 Prius PHEV 適中的車身尺寸，而方向盤盤徑與電子輔助力道也匹配良好，在停車時與輔助配備協同作用下可說是相當容易。
本週使用情形方面，Prius PHEV 主要由小七哥及編輯部在台北市區使用，作為公務與拍攝支援等用途，全車各項機能運作均正常，自前一次 8/16 添加 28.26 公升的 92 無鉛汽油至跳停後，直到本文截稿時尚未再次加油，後續油耗資訊將在加油並計算後向讀者們分享，敬請期待。