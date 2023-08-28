實車首次南非亮相 Suzuki Jimny 五門版將前進南非市場

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Suzuki 宣布印度生產的 Jimny 五門版將前進南非市場販售。由 Maruti Suzuki 主導生產的五門版 Jimny 預計將出口至全球市場販售，其中南非是印度汽車製造商的重要市場之一，亦是 Suzuki 相當重要的市場，除了供應 Jimny 之外，在當地還提供了 Celerio、Dzire、Eeco、Ignis、Swift、Baleno、Ciaz、Ertiga、XL6、Fronx、Grand Vitara 和 Brezza 等車款，產品陣容相當豐富。
Suzuki 南非官網已經可以看到新車的前導網站。Jimny 五門版長寬高分別為 3,985mmx1,645mmx1,720mm，軸距為 2,590mm。在外觀上延續三門版方正稜角硬派外觀，再加上蚌殼式引擎蓋、方形輪弧等專為越野考量的設計，一眼就看出它的越野本格。車頭水箱護罩維持直立式五孔搭配網狀格的設計，圓形的 LED 頭燈更顯復古風格，其中外擴的輪拱更展現十足的越野風範。在車尾部分，後方提供了含同車色飾蓋的全尺寸外掛式備胎，尾門為側開式的設定，而尾燈與牌照框則設計於後保桿上。
配備部分提供自動啟閉 LED 大燈、Suzuki SmartPlay Pro+ 系統 9 吋多媒體觸控螢幕、定速巡航控制和 Arkamys 音響系統，並有六顆安全氣囊、斜坡起步輔助、ESP、陡坡緩降控制、倒車顯影和 ABS 等。
動力上，Jimny 五門版同樣搭載 K15B 1.5L 自然進氣直列四缸汽油引擎，搭配五速手排或是 4 速自排變速箱，可產生 105hp 最大馬力和 134Nm 的峰值扭矩，以及 AllGrip Pro 四驅系統搭配機械加力擋設計 (提供 2WD-high、4WD-high 和 4WD-low 模式) 面對越野需求。