法式復古露營車 Citroen Type Holidays 登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
Citroen 於近日舉辦的德國杜塞道夫露營車暨汽配展上帶來一款有濃厚復古味的 Type Holidays 露營概念車。此次推出的 Type Holidays 露營概念車是以 SpaceTourer 車系為基礎打造，外型設計靈感則來自於經典的 Type H 車型，因此在車頭方面可以看到方形的大型水箱護罩搭配傳統的雙箭頭廠徽，同時頭燈也改採用圓燈造型，並在前保桿、葉子版及車身等處的表面施以立體的橫向紋路處理。
而在濃厚的復古外觀之下，Type Holidays 露營概念車擁有兩扇滑動車門和一組可伸縮的車頂，使車內乘員可以輕鬆地站在車內，而車頂部還安裝了一張床舖，可以提供兩名成人就寢。除此之外，下方的後排空間的座椅也可以傾倒形成一張雙人床，在必要時候也可以拆下座椅提供更大的空間利用。其他露營車常見的配置包括旋轉前排座椅、折疊桌和櫥櫃等配置均一應俱全，同時還配備了 Webasto 駐暖系統以及冰箱、水槽和廚房等設施。
Citroen 指出 Type Holidays 概念車並未有量產的計畫，但表示其所應用的配備有望在未來以售服的方式提供，並預計加強在改裝露營車市場的影響力，因此不排除推出露營套件或者相關車型。雖然目前仍未有具體的細節，但 Citroen已經透露該計畫將於今年前正式公布。
SpaceTourer 與 Peugeot Traveller 為相同底盤的雙生車款，後者曾導入國內市場販售，但目前兩款車型均未在市場上販售，在廂車市場上主打 Citroen Berlingo 車系。