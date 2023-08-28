Bespoke 訂製部門操刀 Rolls-Royce Spectre、Ghost 雙客製車型現身英國精品展

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Rolls-Royce 於近日舉行的 Salon Privé Concours d’Elegance 帶來 Spectre 及 Ghost 的訂製車型。Spectre 被 Rolls-Royce 喻為世界第一款超豪華純電動雙門跑車，其亦是品牌進軍電動車市場的領頭羊。預計到2030 年底，Rolls-Royce 旗下所有車型都將成為純電動車。
首先在 Bespoke Spectre 方面，Rolls-Royce 特別採用威特靈藍 Wittering Blue 塗裝點綴，而車內則是搭配同色系的 Charles Blue 內裝套件點綴，座椅滾邊和頭枕上則採用橘色的元素，頭枕上亦有中文字樣。
至於 Ghost 方面，Rolls-Royce 官方預計都在活動期間每天都將在布倫海姆宮舉辦的 Salon Prive 精品展當中巡迴展出兩款特仕車型，其中一款 Tucana Purple 紫色塗裝，官方表示該色能夠讓人聯想起圍繞圖卡納星座的南方夜空，並搭配形成強烈對比的石灰綠Coachline 和石灰綠細條紋輪胎。在車內，座椅滾邊、方向盤、頭枕和扶手上的石灰綠色均與外部的色調相呼應。
現行 Ghost 首度於 2020 年 9 月亮相，提供標軸與長軸兩款版本，動力上搭載 6.75 升 V12 引擎，總輸出可發揮 563 匹最大馬力及 850 牛頓米的最大扭力，且擁有 50 比 50 的重量分配。
Spectre 則採用全新開發的 Luxury 平台打造，繼承了 Phantom 雙門轎跑風格，與現行款 Wraith 相當類似。外觀方面雖然 Spectre 是品牌首款電動車，不過設計上仍保有 Rolls-Royce 家族的風格。車身尺碼長寬高分別為 5,453mm x 2,080mm x 1,559mm，軸距為 3,210mm，裝備重量則達 2,975kg。其最大輸出預計將擁有約 577 匹的表現，同時可提供 900 牛頓米峰值扭力，經過 EPA 循環測試下約有 418 公里的續航里程， 0-100km/h 加速時間約為 4.4 秒。