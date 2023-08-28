全部大滿配！跨界小車 CP 值之王　MG ZS 1.5 旗艦版 試駕

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本次試駕車款為 MG ZS 1.5 旗艦版，建議售價目前尚未公布。新在哪裡？
外觀：
●LED 頭尾燈 (頭燈 21 顆光源、尾燈 8 顆光源)。
內裝配備：
●配備全景天窗。
●配備 10.1 吋中控觸控螢幕(顯示比例 4:3、170 度可視角)。
●行李廂具備4種組合模式，後座椅背可 6/4 分離傾倒。
安全科技：
●搭載 MG Pilot 2.0 Level 2 半自動駕駛輔助。
動力：
●採用 1.5 升 NA 汽油引擎搭配無段變速。
外觀方面，MG ZS 由位於倫敦的先進設計中心及位於上海的上汽集團設計中心共同操刀，國產化車型尺碼為 4,323x1,809x1,653mm，軸距長度為 2,585mm；車頭擁有黑曜矩陣水箱護罩、銀石之翼 LED 頭燈；車頂配備沉浸式全景天窗 (附電動遮陽簾及防夾功能)、霧銀車頂行李架、酷黑鯊魚鰭天線；車側擁有鍍鉻窗框飾條 / 車門把手、足踏 17 吋銀黑切削鋁圈；車尾則可看到光羽 LED 尾燈。車色提供蘇打藍、貝果橘、奶昔白、秋刀銀、墨魚黑等 5 種選擇。
車頭擁有黑曜矩陣水箱護罩，看上去運動感十足。
配備銀石之翼 LED 頭燈，並具有光感應自動啟閉功能。
引擎蓋具有兩條相當明顯的摺線。
前保桿下方擁有銀色飾條點綴，質感提升。
MG ZS 1.5 旗艦版尺碼為 4,323x1,809x1,653mm，軸距長度為 2,585mm。
後視鏡上緣採與車身同色烤漆。
標配有霧銀車頂行李架。
酷黑鯊魚鰭天線搭配小巧的尾翼造型。
門把上擁有鍍鉻妝點。
側裙上擁有銀色飾條搭配黑色防刮材質。
足踏 17 吋銀黑切削鋁圈。
車尾則可看到光羽 LED 尾燈。
後保桿下緣擁有越野感十足的造型設計搭配銀色飾條。內裝方面，中控台、中央鞍座等處採用軟質塑料製成，同時可看到類碳纖維飾板、紅色車縫線來運造運動氣息。配備上，配備駕駛座六向電動調整皮質座椅、雙前座椅加熱功能、數位儀表版、10.1 吋懸浮式觸控螢幕 (附 Apple CarPlay/Android Auto)、6 支揚聲器、三輻式皮質包覆方向盤、皮質包覆排檔桿、Keyless Entry 車門啟閉系統、Push Start 引擎一鍵啟閉系統、電子式空調 (附實體操作按鍵)、後座冷氣出風口。後排座椅可進行 6/4 分離傾倒，行李廂附有底板空間擴增設計、底板置物盒。
中控台、中央鞍座等處採用軟質塑料製成。
同時可看到類碳纖維飾板、紅色車縫線來運造運動氣息。
三輻式皮質包覆方向盤，手感輕巧且容易掌握。
數位儀表可提供清晰的駕駛資訊，整體的視覺感也相當前衛。
中央為 10.1 吋懸浮式觸控螢幕 (附 Apple CarPlay/Android Auto)，畫質頗佳，但順暢度較為一般。
標配有電子式空調 (附實體操作按鍵)。
下方設有兩個 USB 電源插口以及 12V 電源。
皮質包覆排檔桿上印有廠徽，並在擋座上可看到電子剎車和 Auto Hold 按鍵。
中央扶手下方具有頗深的置物空間。
配備駕駛座六向電動調整皮質座椅，並享有雙前座椅加熱功能。
後排座椅整體未有明顯壓迫感，尚能顧及舒適氛。
前排座椅後方設有地圖袋。
後排享有冷氣出風口以及兩個 USB 插口。
車頂配備沉浸式全景天窗 (附電動遮陽簾及防夾功能)。
後排座椅可進行 6/4 分離傾倒，行李廂附有底板空間擴增設計、底板置物盒。安全防護方面，全車標配 6 顆 SRS 輔助氣囊以及 MG PILOT 2.0 Level 2 智慧駕駛輔助系統，包含 ACC 智慧型全速域主動車距巡航控制系統、TJA 交通壅塞輔助系統、LKA 車道保持輔助系統、LDP 車道偏離輔助系統、LDW 車道偏離警示系統、FCW 前方防碰撞預警系統、AEB 自動緊急煞車輔助系統、BSD 盲點偵測系統、LCA 車道變換輔助系統、RCTA 後方盲區偵測系統、IHC 遠近光燈自動調節系統、SAS 智能限速輔助系統；另外還搭載 ESP 車輛穩定控制系統、TCS 循跡防滑控制系統、ABS 防鎖死煞車系統、EBD 電子煞車力道分配系統、HDC 陡坡緩降控制系統、HSA 陡坡起步輔助系統、TPMS 胎壓偵測器、360°環景影像輔助系統等。
全車標配 6 顆 SRS 輔助氣囊以及 MG PILOT 2.0 Level 2 智慧駕駛輔助系統。
透過方向盤後方撥桿可控制輔助功能。
標配 360 度環景影像輔助系統。動力方面，MG ZS 搭載 1.5L 自然進氣直列 4 缸 DVVT 雙連續可變汽門正時汽油引擎，擁有 120PS@6,000rpm 最大馬力及 15.3kg-m@4,500rpm 峰值扭力，並配合上 CVT 無段變速箱 (附模擬 8 速手自排) 和前輪驅動，年耗油量為 980L，平均油耗為 15.3 km/L，能源效率等級為 3 級。懸吊系統採用前麥花臣式附多連桿、後扭力樑的形式。
搭載 1.5L 自然進氣直列 4 缸 DVVT 雙連續可變汽門正時汽油引擎，擁有 120PS@6,000rpm 最大馬力及 15.3kg-m@4,500rpm 峰值扭力。
年耗油量為 980L，平均油耗為 15.3 km/L，能源效率等級為 3 級。從帳面上的性能數字已可預期 MG ZS 並不主打強大性能，實際於市區試駕，雖然引擎無法達到強而有力或隨心所欲的程度，但起步仍能提供輕快的輸出反應，在常用的速域間均可輕鬆應對行車節奏，對於一般用路人來說已經足敷使用。乘駕感受方面，方向盤輔助力道恰當，不致過於輕手，懸吊系統的路感回饋為舒適取向，避震器的阻尼設定讓車內感受不會過於顛簸，不過在彎道時的側傾卻依然明顯，而 NVH 工程方面以同級車水準來說也已經十分出色。
MG ZS 作為一輛深受市場歡迎的跨界小型休旅，依然乘載品牌「Why not now？」的精神以及高性價比來證明它強大的競爭實力，在各方面的表現都足以證明它來勢洶洶的實力，相信在正式上市後能夠與 HS 一樣帶來亮眼的銷售表現。而 MG Taiwan 也表示未來將持續拓展綿密便捷的實體經銷服務通路，帶給消費者們更便捷的購車體驗，後續的發展令人期待。