公民有市場及周遭攤商因應登革熱疫情自9月1日起週一配合休市政策

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經發局長林榮川說，近日本土性登革熱確診病例持續增加，病毒型別為第一型，疫情十分嚴峻。因本市曾於104年流行第二型本土登革熱疫情，如同一人感染不同型別登革熱病毒，極可能發展為出血性登革熱，死亡率達20%，不可不慎。為保障市場攤商與消費者健康，市府祭出新的登革熱防治政策，自今年9月1日起，各熱區公、民有市場及周遭之攤商須於每週日 (早市自下午起；黃昏市場自晚上起) 及週一配合化學防治，其每週一休市一日，便於清消作業，降低人群聚集，以利疫情防治。上述熱區市場包含仁德區、永康區、東區、歸仁區、南區、安南區、中西區及北區。市府會持續加強各項登革熱防疫作為，期盼疫情早日趨緩，讓市民早日恢復往日生活。
處長陳豪吉進一步說明，因傳統市場是民眾日常採買及購物的場所，近期登革熱疫情熱區逐步擴大，面對越演越烈的登革熱疫情，市場處持續加強防疫力道，除定期至公民有市場巡檢孳清，並加碼熱區市場每禮拜進行噴藥，同時成立稽督小組至各市場複檢，如有查獲陽性容器即開立舉發單送衛生局憑辦。自6月登革熱疫情開始至今已累計巡檢次數2793場，動員3377人，尋獲積水容器數6471個，其中查獲21處陽性容器，辦理噴藥消毒計1094場，至今並已開立舉發單，再次呼籲市場自治會、攤商與民眾共同落實防疫，對抗登革熱疫情。