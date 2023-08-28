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公民有市場及周遭攤商因應登革熱疫情自9月1日起週一配合休市政策

▲市場處宣導休市政策（圖／台南市經發局提供）
▲市場處宣導休市政策（圖／台南市經發局提供）

記者張振興/台南報導

9月開學季在即，本土性登革熱疫情持續延燒，為全體市民健康共體時艱，熱區市場每周一休市大噴消，並配合登革熱指揮中心宣達休市政策，訂自今起，各熱區公、民有市場及周遭攤商須配合化學防治，並於隔週一休市一日，透過熱區同步清消，以爭取藥效發揮時間，減少人群聚集，防止帶病毒成蚊躲藏，共同對抗登革熱疫情。

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▲市場處宣導休市政策（圖／經發局提供）
▲市場處宣導休市政策（圖／台南市經發局提供）
市長黃偉哲表示，台南市已累計病例達2332例，連續幾日增逾百例，目前已有25行政區有病例足跡，且疫情逐漸升溫，本府市場處人員並加緊腳步清查熱區內廢棄民有市場，即刻就市場內髒亂環境聯合區公所、衛生局做廢棄物清運等環境清消，呼籲各民有市場負責人務必每日自主巡檢，維護所轄市場內環境整潔與公共衛生，以保障周邊市民健康安全，登革熱防疫需要全體市民共同提升防疫意識，落實「巡、倒、清、刷」四大要訣，才能一同對抗來勢洶洶的登革熱疫情。

▲張貼宣導內容（圖／經發局提供）
▲張貼宣導內容（圖／台南市經發局提供）
經發局長林榮川說，近日本土性登革熱確診病例持續增加，病毒型別為第一型，疫情十分嚴峻。因本市曾於104年流行第二型本土登革熱疫情，如同一人感染不同型別登革熱病毒，極可能發展為出血性登革熱，死亡率達20%，不可不慎。為保障市場攤商與消費者健康，市府祭出新的登革熱防治政策，自今年9月1日起，各熱區公、民有市場及周遭之攤商須於每週日 (早市自下午起；黃昏市場自晚上起) 及週一配合化學防治，其每週一休市一日，便於清消作業，降低人群聚集，以利疫情防治。上述熱區市場包含仁德區、永康區、東區、歸仁區、南區、安南區、中西區及北區。市府會持續加強各項登革熱防疫作為，期盼疫情早日趨緩，讓市民早日恢復往日生活。


處長陳豪吉進一步說明，因傳統市場是民眾日常採買及購物的場所，近期登革熱疫情熱區逐步擴大，面對越演越烈的登革熱疫情，市場處持續加強防疫力道，除定期至公民有市場巡檢孳清，並加碼熱區市場每禮拜進行噴藥，同時成立稽督小組至各市場複檢，如有查獲陽性容器即開立舉發單送衛生局憑辦。自6月登革熱疫情開始至今已累計巡檢次數2793場，動員3377人，尋獲積水容器數6471個，其中查獲21處陽性容器，辦理噴藥消毒計1094場，至今並已開立舉發單，再次呼籲市場自治會、攤商與民眾共同落實防疫，對抗登革熱疫情。


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