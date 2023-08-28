造型配備更新 / 續航里程增加　小改款 Mercedes EQA / EQB 登場

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小改款 EQA (圖左) 及 EQB (圖右)。

小改款 EQA / EQB 進行小針美容，車頭換上新款保險桿與帶有三芒星點綴的 Black Panel 飾板。

三芒星隱藏於車頭 Black Panel 飾板內，上方以 LED 導光條連接兩側頭燈，廠徽下方具有前攝影鏡頭。

小改款 EQA 車尾比照小改款 GLA 換上全新燈組，保險桿造型也予以精進。

小改款 EQB 換上重新設計的 LED 尾燈組，並且首度新增拖車鉤作為選用配備。

小改款 EQA / EQB 在既有的座艙鋪陳中，針對 MBUX 系統進行升級，也提供支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統作為選用配備。

10.25 吋中控台觸控螢幕列為全車系標準配備，MBUX 系統導入 Zero Layer 零層級操作理念。

小改款 EQA / EQB 新增帶有三芒星圖案的背光飾板供選擇。

小改款 EQA / EQB 換上最新的電容式觸控方向盤。

小改款 EQA 的行李廂容積可在 340~1,320 公升之間變換。

小改款 EQB 的第三排座椅可供身高 165 公分內的乘客乘坐，七人座車型的行李廂容積可在 465~1,620 間變化，五人座車型則為 495~1,710 公升，而第二排座椅可進行前後 14 公分滑動調整。