造型配備更新 / 續航里程增加　小改款 Mercedes EQA / EQB 登場

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小改款 EQA (圖左) 及 EQB (圖右)。外觀方面，小改款 EQA / EQB 車系在車頭換上承襲 EQS 的新版 Black Panel 造型，因此具備星芒點綴，而車頭中央以 LED 導光條連結兩側頭燈，保險桿造型也經過修飾，車尾則比照 GLA / GLB 小改款導入新型 LED 燈組，而選配 AMG Line 套件後，還可擁有車身同色烤漆輪拱飾板，與過去塑料防刮材質做出區隔。此回 EQB 五人座車型更新增拖車鉤供選配，依據前輪驅動或 4MATIC 四輪驅動等配置可帶來 1,400~1,700 公斤的拖曳能力。
小改款 EQA / EQB 進行小針美容，車頭換上新款保險桿與帶有三芒星點綴的 Black Panel 飾板。
三芒星隱藏於車頭 Black Panel 飾板內，上方以 LED 導光條連接兩側頭燈，廠徽下方具有前攝影鏡頭。
小改款 EQA 車尾比照小改款 GLA 換上全新燈組，保險桿造型也予以精進。
小改款 EQB 換上重新設計的 LED 尾燈組，並且首度新增拖車鉤作為選用配備。內裝配備方面，小改款 EQA / EQB 車系在座艙內換上最新版的電容式觸控方向盤，並導入全新的飾板選擇，包括藏有三芒星圖案的背光飾板等，而 10.25 吋中控台觸控螢幕正式列為全車系標準配備，內部搭載的 MBUX 車載系統版本也進行升級，不僅導入 Zero Layer 零層級設計理念，也使儀錶板可切換低調、運動與經典共 3 種風格，搭配導航、輔助與服務共 3 種模式。此回也可選配 Burmester® 環場音響系統 (支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲) 來享有標準的 “Silver Waves” 及 “Vivid Flux” 電動車專屬的音效，後續還可加入額外的 “Roaring Pulse” 及 “Serene Breeze”電動車音效。除此之外，MBUX 系統的線上增訂服務及智能語音控制均有所強化。
小改款 EQA / EQB 在既有的座艙鋪陳中，針對 MBUX 系統進行升級，也提供支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統作為選用配備。
10.25 吋中控台觸控螢幕列為全車系標準配備，MBUX 系統導入 Zero Layer 零層級操作理念。
小改款 EQA / EQB 新增帶有三芒星圖案的背光飾板供選擇。
小改款 EQA / EQB 換上最新的電容式觸控方向盤。
小改款 EQA 的行李廂容積可在 340~1,320 公升之間變換。
小改款 EQB 的第三排座椅可供身高 165 公分內的乘客乘坐，七人座車型的行李廂容積可在 465~1,620 間變化，五人座車型則為 495~1,710 公升，而第二排座椅可進行前後 14 公分滑動調整。動力配置方面，小改款 EQA 提供 EQA 250、EQA 250+、EQA 300 4MATIC 及 EQA 350 4MATIC 供選擇，至於小改款 EQB 則提供 EQB 250+、EQB 300 4MATIC 及 EQB 350 4MATIC 供選擇，其中 250 車型及 250+ 車型可輸出 140kW 最大功率 (約 190.35hp)、300 4MATIC 車型可輸出 168kW 最大功率 (約 228.42hp)、350 4MATIC 可輸出 215kW 最大功率 (約 292.32hp)。電池與續航里程方面，250+ 車型採用 70.5kWh 容量的鋰電池模組，其他車型均為 66.5kWh，其中 EQA 250+ 的 WLTP 續航里程來到 560 公里，而國內目前有引進的 EQA 250 從 495 公里進步至 528 公里，EQB 300 4MATIC 則從 423 公里進步至 448 公里。
國內市場方面，台灣賓士選在去年 (2021) 9 月導入 EQA 及 EQB 車系，目前最新的編成與建議售價分別是 EQA 250 (新台幣 215 萬元起) 及 EQB 300 4MATIC (新台幣 265 萬元起)，上市迄今累積一定的銷售表現，而小改款車型相信會隨著現有車型的去化而著手後續的導入程序，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請鎖定。