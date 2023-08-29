黑化處理更帥氣　Ford F-150 Lightning Platinum Black Edition 限量 2,000

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F-150 Lightning 純電動皮卡新增了 Platinum Black Edition 特別版本，將限量生產 2,000 輛。F-150 Lightning Platinum Black Edition 以黑化為主要元素，在外觀部分採用了消光黑色塗裝，Ford 廠灰自原先的藍底色改為黑底色，車頭招牌的導光條施以煙勳色調處理，車側配置電動伸縮亮黑瑪瑙色登車踏板，足踏 22 吋六輻式消光黑烤漆鋁合金輪圈搭配黑色螺絲，貨斗上方搭載軟殼式黑色保護蓋，後葉子板具有黑色反光 Lightning 字樣，車頂及車外門把手均採用亮黑瑪瑙色烤漆。
F-150 Lightning Platinum Black Edition 足踏 22 吋六輻式消光黑烤漆鋁合金輪圈搭配黑色螺絲
F-150 Lightning Platinum Black Edition 車側配置電動伸縮亮黑瑪瑙色登車踏板。
車側車型銘牌採用亮黑瑪瑙色處理。進入車內，F-150 Lightning Platinum Black Edition 採用 Luxe 黑色 Nirvana 真皮座椅，天窗兩側具有 Lightning 字樣，而前行李廂及門框均配置鋁質飾板，也寫出限量生產編號以彰顯身分。此外，F-150 Lightning Platinum Black Edition 還配備 BlueCruise 1.2 版半自動駕駛輔助，可在高速公路放開雙手行駛。
F-150 Lightning Platinum Black Edition 採用 Luxe 黑色 Nirvana 真皮座椅。
天窗兩側具有 Lightning 字樣。
F-150 Lightning 車系配備 15.5 吋直立式中控螢幕。
方向盤中央也具備黑底色 Ford 廠徽。F-150 Lightning 最早於 2021 年 5 月首度亮相，採用雙馬達構成四輪驅動，可輸出 563hp 最大馬力及約 1,050.75Nm 峰值扭力，原廠估計 0-100km/h 加速約需 4 秒可完成。如今新增黑化的限量 Lightning Platinum Black Edition 車型，相信可再創北美地區的銷售話題。