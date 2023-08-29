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奢華配備再升級 全新改款 Mercedes-Benz Marco Polo 於德國露營車展登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 於 7 月揭露全新改款 V-Class 家族之後，其備受矚目的 Marco Polo 露營車型也於近日在德國杜塞道夫舉辦的 Caravan Salon 露營車展上首次對外亮相。

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全新改款 Mercedes-Benz Marco Polo 於德國杜塞道夫舉辦的 Caravan Salon 露營車展上首次對外亮相。
外觀部分，可以明顯觀察出新款 Marco Polo 同樣具備尺寸更大的水箱罩設計，同時全新的燈組也加入主動式 LED 頭燈，而在 AMG 套件加持之下其水箱罩也加入三芒星樣式的格柵設計，結合全新的雙橫幅格柵更顯大氣。

內裝方面，作為 V-Class 最頂級的車型之一，Marco Polo 中控台上自然標準搭載一對 12.3 數位螢幕，全新設計的中控台加入無線充電板功能，同時車內配備上也更加豪華，包含了加熱方向盤、免持鑰匙啟動、64 色環艙照明等機能。而 Marco Polo 車型必要的配備，如一體式廚房整合雙口爐台、流理台、頂棚臥鋪及車側遮陽棚等也都是一應俱全。

另外這次新款 Marco Polo上也增進舒適性功能。其露營車專用的 Mercedes-Benz Advanced Control 功能可透過中控台上的螢幕或者智慧手機 App 直接操控車內的功能，點擊螢幕即可檢查水、電池和氣體的填充水準，當然像是燈光、擴大篷布、車內溫度等調整軍可一鍵完成。除此之外，假設車輛停在不平坦的地面上，亦可調整 Airmatic 氣壓懸吊，讓車輛保持最平穩的狀態。動力上從官方展出的車型來看，其依舊搭載 2.0 升四缸渦輪柴油引擎 190 hp／440 Nm，結合 4MATIC 全時四輪驅動。

回應市場上多用途、商務旅行及戶外露營需求，台灣賓士於 2022 年 10 月正式將 Marco Polo 引進台灣，隨著原廠推出新款車型，相信不久後也將會導入國內市場販售。

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