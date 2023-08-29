防刮材質加入烤漆設計 2023 Mazda CX-3 泰國登場

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Mazda 於泰國市場推出 2023 年式 CX-3。在這一次的 2023 年式 CX-3 車系當中，其入手價格均較過往有所調漲，入門的 BASE 車型漲幅為 1,000 泰銖，官方報價 770,000 泰銖；BASE+ 和 COMFORT車型分別漲 21,000 泰銖，售價分別為 830,000 及 900,000 泰銖，而全車系編成也從原有的 3 個等級變為 4 個等級，在原先頂規的 COMFORT 車型上再加入 SPORT LUXE 車型，報價為 970,000 泰銖起。
在外觀部分仍維持既有的輪廓與造型，但較過往最大的不同之處在於新增了 Aero Grey 車身塗裝，同時搭配 Piano Black 黑色鋼琴烤漆營造出 Dual Tone 雙色車身設計，而車身下緣及輪拱也同步將黑色防刮材質改採亮黑色的烤漆處理，並且配上全新造型的 18 吋輪圈。
內裝的鋪陳保持不變，不過此次 Mazda 原廠將皮革座椅升級成絨布混搭皮革的 Grand Luxe Suede 座椅，另外在冷氣出風口上追加銅色的飾蓋，頂規車型亦加入 7 具喇叭的 BOSE 高級音響組、天窗和 Paddle Shift 換擋撥片等。而車載系統則維持既有的 7 吋配置，同樣支援 Android Auto 和 Apple CarPlay 功能。
安全配備方面則首度加入含 Stop & Go 功能的 MRCC 雷達主動式定速巡航，其餘像是車道偏移警示、倒車盲點偵測、駕駛疲勞偵測、前方碰撞預警、主動緊急剎車輔助等均一應俱全。 動力部分搭載 2.0L Skyactiv-G 自然進氣引擎，最大馬力為 154jp，峰值扭力為 204Nm，同樣搭配 6 速SKYACTIV-Drive 自排變速箱。