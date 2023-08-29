跨界風格自己玩 Toyota 於泰國推 Yaris X-Urban

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Toyota Thailand 宣布推出 Yaris X-Urban 跨界車型。泰國 Toyota 向來有提供 Yaris 車系更具跨界越野風格的 X-Urban 車型，而在今年 3 月首度推出新年式小改款車型後，近日也隨著車系進行產品更新為其換上全新的跨界風格套件。
首先在外觀上，這款 Yaris X-Urban 完全是依照 Crossover 的風格設計而打造，可以其加裝專屬的車身空力套件，包含黑色搭配霧銀色的前下擾流、亮黑色輪拱及側裙，車尾下半部也有霧銀色護板的設計，大幅度提升 Yaris的個性化色彩。車色方面，官方強調黑白 Dual Tone 雙色設計及 16 吋雙色輪圈，搭配大型尾翼設計，整體運動感十足。
除了空力套件之外，Yaris X-Urban 較一般車型不同之處還有底盤，其換上專屬設計的避震器與彈簧，讓新車的離地高度提高 30mm ，視覺效果更具越野風格。
車內配備上則搭載 9 吋觸控螢幕，可支援 Android Auto 和Apple CarPlay，儀表板則是兩組類比指針搭配 4.2 吋彩色行車資訊幕，而座椅也採用雙色搭配。另外像是全車系最多 6 顆揚聲器、60:40 椅背分離傾倒和360° 全景影像等配備都可以在這次改款新車上看到。在 Toyota Safety Sense 主動安全配備部分，則有車道偏移警示、主動緊急剎車，車側盲點，倒車盲點，不過可惜的是並未有ACC 主動式定速巡航功能。
動力上維持 1.2L Dual VVT-iE 自然進氣引擎配CVT 變速箱的設定，最大馬力可發揮 90hp，峰值扭力則為 109Nm。
在國內方面，隨著 Yaris 車系停產後，其產品定位也由全新的 Yaris Cross 接替，後者即將在 9/28 上市發表，並規劃享樂 (72.5萬)、酷動 (76.5 萬)、潮玩版 (83.5 萬) 共三等級以滿足不同消費者需求。屆時有關新車的進一步消息，本站將持續追蹤並帶來第一手消息。